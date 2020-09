MTEL Austria i Deutsche Telekom - partnerstvo od velikog značaja za MTEL korisnike u Austriji

„Najbolji sa najboljima“! MTEL Austria je skopila parterstvo sa „Magentom“, brendom pod kojim Deutsche Telekom posluje na tržištu Austrije, vodećim telekomunikacionim operaterom u Austriji i na taj način svim korisnicima omugućila objedinjenu uslugu brzog, stabilnog, interneta i televizije sa najgledanijim domaćim sadržajem.

Saradnja sa Magentom je deo strategije širenja dijapazona MTEL usluga, unapređenja korisničkog iskustva kao i saradnje sa renomiranim i pouzdanim kompanijama.

Naime, pod sloganom „Surfuj brže, gledaj dalje“ počela promocija Kombi paketa, objedinjenih usluga televizije i interneta. U MTEL Austria i Magenta poslovnicama korisnik može da kupi, uslugu MTEL TV sa preko 250 EX-YU kanala, Magenta TV sa preko 100 digitalnih stranih kanala i internet maksimalne brzine od Down 75 Mbit/s i Upload 15 Mbit/s. U ponudi su i paketi sa većom internet brzinom, čak i do Down 1000 Mbit/s i Upload 50 Mbit/s.

foto: Promo

„Partnerstvo sa Magentom je bio logičan izbor operatera jer želimo da našim korisnicima ponudimo proveren visok kvalitet i veliku brzinu Interneta. Zajedno sa atraktivnim sadržajem MTEL televizije koji se ogleda u ekskluzivnim domaćim kanalima poput RTS-a, Arena Sport kanala, BN TV, RTRS, OBN, Superstar itd, kao i domaćim serijama visoke produkcije, kreirali smo ponudu koja se po kvalitetu i sadržaju razlikuje od konkurencije na austrijskom tržištu a korisnicima ponudili jedinstven korisnički doživljaj“, istakli su Direktor MTEL Austria - B.Obradović i Direktor MTEL EU - S.Božić.

Foto: Promo

Kurir