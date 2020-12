KURC SE OBRATIO GRAĐANIMA: 2020. godina bila je teška! Na leto 2021. ćemo pobediti pandemiju! Srećni praznici i hvala na podršci

"Tekuća 2020.godina bila je neverovatno teška. Verujem, a u tome smo svi jedinstveni, da se radujemo danu kada ćemo moći konačno da se vratimo normalnosti i svet bude onakav kakav poznajemo i cenimo", naglasio je Kurc.

Rekao je da ne želi mnogo da govori o tome kako je bilo teško, jer se na Božić slavi nada i zahvalnost.

On je zahvalio građanima što su istrajali i izdržali situaciju.

"Hvala svima na vašem doprinosu koji ste dali. Bez obzira da li se radi o ljudima koji rade, privrednicima koji daju svoj doprinos da ekonomski prođemo kroz krizu, porodicama koje su uspele da se snađu kroz rad od kuće, kao i deca koja su učila od kuće i naravno svima koji se angažuju oko drugih ljudi, daju svoj doprinos, kako i neprofitnim organizacijama, tako i bolnicama", rekao je on.

Božić, kako je naglasio, je praznik nade, a za nadu, kaže, ima posebnog razloga ukazujući na vakcinacije koja u Austriji poćinje u nedelju.

"Svakom vakcinacijom ćemo biti bliži pobedi nad pandemijom. Uvek se znalo da će jesen i zima biti veoma teški. A to važi i za mesece početkom 2021. Oni će biti veliki izazov, ali što bude toplije, što budeviše vakcinisanih to će biti bliže leto i bolja situacija", istakao je on.

Kurc je izrazio uverenje da će Austrija na leto moći da se vrati normalnosti.

"Na leto 2021. ćemo pobediti pandemiju zajedno. S tim u vezi srećni praznici i hvala na podršci. Želim svima nama da 2021. bude dobra godina", zaključio je.

Kurir.rs/Tanjug

