ŠOKANTNA IZJAVA VUKADINOVIĆA: Milo se vratio na političku scenu! Vladu Zdravka Krivokapića NIJE SRUŠIO DRITAN, VEĆ AMERIKANCI,

Građani Crne Gore su 2016. godine na referendumu izglasali napuštanje drzavne zajednice Srbije i Crne Gore, a od dobijanjau samostalnosti odnosi dve zemlje su na istorijskom minimumu.

Činilo se da će se sve promeniti nakon 30. avgusta 2020. godine, kada je na krilima litija Crna Gora dobila novu Vladu, a njen ključni konstituent bio je Demokratski Front. Ipak, napravljena je ekspertska Vlada koja, kako tvrde politički činioci u Crnoj Gori, nije dala rezultate.

foto: EPA / BORIS PEJOVIC

Potpisivanje Temeljnog ugovora sa crkvom, status Kosova i Metohije, bila su očekivanja naroda Crne Gore, kao i obećana načela nove Vlade. Osim ukidanja spornog zakona o slobodi veroispovesti, drugi ciljevi nisu ostvareni.

Zbog unutrašnjih trzavica u samoj Vladi, Crna Gora je dobila novu manjinsku Vladu na čelu sa dojučerašnjim potpredsednikom Vlade Dritanom Abazovićem.

Abazović je obećao da će aktuelna Vlada dati sve od sebe da odnose Srbije i Crne Gore podigne na viši nivo, ali ne smatra da su ti odnosi najgori u istoriji dve zemlje i veruje u skoriji susret sa zvaničnicima Srbije.

Kako će se dalje odvijati politika odnosa Republike Srbije i Crne Gore u emsiji "Usijanje" na Kurir televiziji govorili su Vladimir Jokovic ministar ekonomije Vlade Crne Gore, Dejan Miletić Centar za proučavanje globalizacije i Đorđe Vukadinović politički analitičar.

foto: Kurir televizija

Ministar ekonomije je istakao da je ova vlada maksimalno posvećena da odnosi između Crne Gore i Srbije budu na što višem nivou.

- Za dobre odnose je potrebno dvoje i verujem da se odnosi mogu izbalansirati i dovesti na jedan zadovoljavajući odnos, koji će odgovarati i Srbije i Crne Gore - kaže Vladimir Joković.

Miletić je istakao da je suštinski nema mnogo konkretnih stvari koje se menjaju sa novom vladom Dritana Abazovića.

- Ima mnogo antisrpskih izjava koje dolaze sa najviših funkcija u Crnoj Gori, nadam se da Dritan neće proćerdati svoj mandat - kaže Miletić.

Vukadinović je istakao da je Dritan Abazović mlad i perspektivan političar, i da nema razloga ni da ga kritikuje, ni da ga napada.

foto: Kurir televizija

- Formalnu vladu je srušio Dritan Abazović, ali Bog, vi i ja znamo da su zapravo vladu Zdravka Krivokapića srušili Amerikanci. To je potpuno jasno. Jedne su slabosti izneverena očekivanja građana Crne Gore. Gospodin Joković i Abazović jedini su se držali fer u celoj situaciji. Odgovornost je na višemesečnim zatrovanim odnosima DF i Zdravka Krivokapića. Štetu su imali svi - kaže Vukadinović koji je istakao da su zapadni ambasadori osetili da Zdravko Krivokapić nije dovoljno lojalan da sprovede njihove zamisli.

- Sumnjali su da li je dovoljno lojalan NATO paktu. Bilo im je važno da imaju zapadno orjentisanog čoveka u Crnoj Gori. Ovo je ipak povratak DPS na vlast u Crnoj Gori - kaže Vukadinović.

Ministar Joković istakao je da izglasavanje ovakve vlade do sada viđeno, pa čak i u Srbiji.

foto: Kurir televizija

- Vlada Zdravka Krivokapića je urušila sama sebe. On nikada nije bio deo onih koji su ga predložili, koji su ga izglasali i koji su bili uz njega i od jednog ananimusa napravili premijera. DF je javno rekao da ne podržava vladu Krivokapića, a posle niza dešavanja to je tek uradio Dritan Abazović. U ovoj vladi postoji istinska, a ne samo deklarativna volja da se odnosi Srbije i Crne Gore vrate na normalnu komunikaciju. Svi moraju shvatiti specifičnost Crne Gore, zato postoji tolika nacionalna raznolikost u njenom sastavu. Mislim da smo na dobrom putu - kaže ministar Joković, koji je istakao da DPS nije u potpunosti razvlašćen i da vlada Zdravka Krivokapića ništa nije uradila da se to promeni.

- Crna Gora ovako posvađana ne može napred. Ona ne može ni ekonomski da napreduje. Ono što je saglasnost svih partija je ulazak u Evropsku uniju - kaže ministar ekonomije u Crnoj Gori.

Kurir.rs

