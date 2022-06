LITAR BENZINA U GRČKOJ SKORO 290 DINARA Gorivo više nije povoljno ni u BiH, ali ni u Severnoj Makedoniji

Skok cena sirove nafte uslovio je poskupljenje goriva gotovo u svim državama pa je vožnja automobila postala za mnoge luksuz i to ne samo u Srbiji već na globalnom nivou.Ta pojava je vidljiva i u našem regionu gde su cene raznolike i kreću se od 184,4 u Crnoj Gori do čak 283 dinara u Grčkoj u zavisnosti od vrste naftnih derivata.

Ono što upada u oči je to da je Severna Makedonija izgublia titulu najeftinije destinacije za kupovinu i dizela i benzina jer ju je otela Crna Gora. Naime, u ovoj državi, prema podacima portala GlobalPetrolPrices.com, za litar benzina treba izdvojiti 1.640 a dizela 1.570 evra a kod našeg južnog suseda 1,824 odnosno 1.759 evra.

Kada je reč o Srbiji, ona je po cenovniku u zlatnoj sredini i za jednu i drugu vrstu goriva. Doduše, na ovom portalu su podaci od 13. juna ali pošto srpsko Ministarstvo trgovine u petak 17. juna nije promenilo cenovnik onda su relevantni jer se i dalje vodi da se litar BMB 95 plaća 1.686 evra a dizela 1.780.

Prevedeno u dinare evropremijum BMB 95 može da se proda za najviše 198 dinara po litru a evrodizela za 209 dinara.

Ipak, u regionu najviše para za benzin treba izdvojiti u Grčkoj jer se lirtar plaća 2.408 evra a što se tiče dizela prvo mesto drži Albanija sa 2.156 evra.

Ako je za utehu, postoje države u Evropi, gde su derivati nafte i značajno skuplji, a šampioni su trenutno, što se tiče BMB 95, Norveška sa 2.595 evra po litru a dizela Švedska sa 2.512 evra.

Cene u regionu

Kada je reč o regionu u jeftinije destinacije pored Crne Gore, vode se i Bosna i Hercegovina, gde se litar BMB 95 plaća 1,663 a dizela 1.676 evra, ali i Bugarska. U ovoj zemlji EU cena dizela je 1.697 a benzina 1.656 evra.

Stiče se utisak da ne postoje neka određena pravila za cenovnike naftnih derivata u Evropi i da ih svaka država određuje po nekoj svojoj računici. Da je to tako vidi se i iz primera Nemačke gde se dizel kreće od 2,09 do 2,16 evra po litru, a benzin od 1,89, 1,92 do 1,98 evra, što zavisi od pumpe do pumpe. Te cene su niže od nekih država u regionu, pre svega Grčke i Albanije.

Sve to ukazuje da svako ima svoje kriterijume za određivanje cena pa je neizvesno da li će ovaj redosled GlobalPetrolPrices.com važiti i narednih dana. Tu neizvesnost dodatno podiže i kretanje cene sirove nafte na svetskom tržištu. Međutim, sasvim je izvesno da su neka poskupljenja već najvljena u zemljama u regionu, poput Hrvatske gde bi od utorka, 21. juna vene trebalo da se koriguju. Tako će litar BMB 95 sa sadašnjih 1.80 otići na 1.89 evra, a evrodizela sa 1.74 na čak 1.93.

Inače, za prethodna tri meseca, litar dizela na srpskim pumpama poskupeo je više od 20, a litar benzina za 17 dinara. Tačnije, 11. marta litar evrodizela je koštao 188 dinara, a benzina 176 dinara.

Kurir.rs/Blic