DODIK: VRS je bila odbrambena vojska u gotovo nemogućim uslovima! (FOTO)

"Velika istorijska greška političara je bila to što su dozvolili da se rasformira Vojska Republike Srpske", rekao je Dodik dodajući da bez obzira na organizacionu strukturu Vojska RS deo naroda RS.

Dodik je rekao i to da uz svu nepravdu koja se nanosi Republici Srpskoj treba braniti mir te da vojnike vidi kao one koji brane mir, a ne kao one koji se spremaju za rat.

Obeležavanje Dana VRS počela je predajom raporta članu Predsedništva BiH iz Republike Srpske, Mladenu Ivanicu. Ivaniću je raport predao komandant Trećeg pešadijskog (Republike Srpske) puka Oružanih snaga BiH, Milan Radojčić.

Ovo je 26. godišnjica formiranja Vojske RS i 13. godina od formiranja Tećeg pješadijskog Republika Srpska puka. Radojčić je rekao da se Republika Srpska sa ponosom seća 12.maja 1992 .godine kada je formirana Vojska Republike Srpske.

"Vojska RS formirana je sa ciljem očuvanja srpskog naroda na ovim prostorima i danas se ne smiju zaboraviti stradalnici koji su dali život i dijelove tijela za slobodu", rekao je Radojčić.

Vojska Republike Srpske formirana je 12. maja 1992. godine odlukom Narodne skupštine Srpske Republike BiH u Banjaluci. Integrisana je u Oružane snage BiH kao Treći puk.

