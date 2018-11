IVANCOV PREDLAŽE: Ozbiljno razmotriti zatvaranje Kancelarije visokog predstavnika u BiH

"To nije samo stav Republike Srpske, nego to podržavaju i Hrvati u BiH. To pitanje dobija sve veću podršku unutar društva u BiH. Verujemo da bi taj proces trebalo da dobije podsticaj, s obzirom na to da je BiH suverena i nezavisna. Strani protektorat je nešto što bi trebalo da postane prošlost", naveo je Ivancov.

Ivancov je rekao da je Rusija zadovoljna činjenicom da su institucije na svim nivoima u Republici Srpskoj formirane ili u procesu formiranja koji teče bez problema. "Svesni smo da su institucije u Republici Srpskoj funkcionalne. Želeli bismo da istaknemo visok nivo međupartijske saradnje u Republici Srpskoj i formiranje jake, široke vladajuće koalicije. Računamo da će opozicione partije konstruktivno učestvovati u donošenja odluka vitalnih po interese Republike Srpske", rekao je ruski diplomata.

Prema njegovim rečima, Rusija pozitivno gleda na početak procesa formiranja vlasti na nivou BiH, te da želi, kako je rekao, svaku sreću Predsedništvu BiH u konstruktivnom radu u interesu svih građana.

Uvereni su, kaže, da će se njihov rad zasnivati na pricipima Dejtonskog sporazuma.

On očekuje da institucije na nivou Federacije BiH budu brzo formirane, uz uzajamno razumevanje stavova i izbegavanje retorike novih podela.

Govoreći o izbornom zaknodavstvu, Ivancov smata da bi to trebalo da se dogodi tek nakon potpunog uspostavljanja institucija na osnovu postojećih preporuka međunarodnih i lokalnih institucija i u skladu sa zakonom.

"To bi trebalo da se obavi u konstruktivnoj atmosferi, da se izbegne nepotrebna kritika i proces bi trebalo zasnivati na saradnji i dijalogu", rekao je Ivancov.

Kurir.rs/Tanjug

Foto: Youtube/Printscreen

Kurir

Autor: Kurir