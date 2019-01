ČUBRILOVIĆ O RADU SKUPŠTINE REPUBLIKE SRPSKE: Poslanici moraju da shvate da Parlament nije zabavište!

"Narodnu skupštinu ne treba pretvarati u zabavište, ona radi ozbiljan posao, to je najviši zakonodavni organ. Što više poslanika to shvati na taj način i da se moraju ponašati prema normativima koje je Skupština usvojila, utoliko će i rad biti efektniji, kvalitetniji i bolji", rekao je Čubrilović.

Govoreći o početku rada novog saziva Narodne skupštine i čestim opomenama koje su izricali poslanicima, Čubrilović je istakao da ponašanje pojedinih poslanika ne priliči parlamentu.

"Ništa niste mogli da čujete od ideja, mogli ste samo da čujete kritike, izmišljene priče i govor ulice. To ne priliči parlamentu i nadam se, kako vreme bude odmicalo, da će se ti ljudi uklapati u normative koji znače ozbiljan rad parlamenta i da ćemo zadržati nivo najefikasnijeg paralementa u BiH, pa i u okruženju. Nadam se da ćemo naći zajedničku reč i sa vlasti i opozicijom i da će rukovodstvo skupštine izneti ovaj posao na najbolji mogući način", naglasio je Čubrilović.

Prema njegovim rečima, šira skupštinska većina koja je uspostavljena u novom sazivu Narodne skupštine znači i veću stabilnost i parlamenta i svih institucija Srpske i njenih predstavnika u zajedničkim institucijama.

"Dvotrećinska većina je važna za donošenje pojedinih ustavnih rešenja. Imamo nerešenu obavezu, a to je ukidanje smrtne kazne i za to je potrebna dvotrećinska većina. Ukupno gledano, ta dvotrećinska većina daje mogućnost da Vlada i parlament ulaze u zakonska rešenja koja će značiti radikalizaciju u pojedinim oblastima, ne uvek na trenutno zadovoljstvo institucija ili pojedinaca, ali su to sigurno u perspektivi bolja rešenja za građane. Pre svega mislim na donošenje nekih zakonskih rešenja kada je reč o poslovnoj zajednici, socijalnim kategorijama i slično, koja su na dobrobit građana, ali ne na korist onih koji u tom trenutku drugačije razmišljaju", kaže Čubrilović.

On je ocenio da će doći do boljih rešenja za građane i ukoliko vlast na nivou BiH profunkcioniše prema dejtonskim principima.

"Očekujemo da vlast na nivou BiH bude što pre formirana, nema razloga za opstrukciju koju sada čine iz reda bošnjačkog, pa i dela hrvatskog naroda. Srpska je završila konstituisanje vlasti i spremna je za konstituisanje vlasti na nivou BiH. Imamo mnogo više zajedničkog nego onoga što nas razdvaja. Treba to što ne možemo da postignemo sada kao zajedničko rešenje da ostavimo po strani i radimo na onome što znači napredak građana", istakao je Čubrilović.

