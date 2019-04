UBICE KRUNIĆA IMALE OPASNE POMAGAČE: Novi detalji likvidacije banjalučkog bizismena! Ko je napadačima dojavio kada je meta u kolima! Evo kako se spasao vozač Goran Ilić! (VIDEO)

Ubice su Slavišu Krunića pratili danima pre nego su se odlučili za napad. To svedoči mesto na kom je pucano. Do njegove kuće moglo se stići na dva načina, ali on je uvek korisitio put na kojem je i organizovana sačekuša. Ubice su automobilu prišli na krivini na kojoj je automobil morao da uspori.