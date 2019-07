MIRSADA (16) PRVI PUT VIDELA MORE: Devojka čija je teška sudbina rasplakala region uživa prvi put na plaži! PAMTIĆU OVO CEO ŽIVOT!

Mirsada Hadžić (16) iz Kozarske Dubice rasplakala je region početkom leta - njena priča o teškom poljoprivrednom radu, zbog kog nikad nije videla more i "osetila njegov miris" dotakla je srca ljudi, a neki su joj ispunili želju i poslali je na more u Makarsku.

Mirsada je na svom profilu na Instagramu objavila dve preslatke fotografije s plaže, gde se vidi kako šeta kroz plićak.

Ta mlada devojka je od svoje desete godine počela da radi zemlju da bi pomogla porodici.

"Žao mi je oca jer je imao tri operacije srca, lekari su mu rekli da ne sme da se izlaže naporima, to mu teško pada jer od poljoprivrede smo preživljavali moja sestra, majka, on i ja. Od svoje pete godine sam trčala za njim i traktorom dok me jednom nije uzeo u krilo i dao mi da zajedno s njim upravljam traktorom. Upravljač u mojim malenim rukama bio je ogroman, ali smo se odmah kliknuli i traktor je postao moja još veća opsesija", pričala je ona novinarima i prekidala priču da bi otrčala da pomogne sestri u staji oko dva konja i krave, koje je pre nekoliko dana dobila od Udruženja mladih Fokus.

"Žao mi je što je tako mlada počela da se baviti poljoprivredom, ali izbora nismo imali. Te godine nakon moje treće operacije, kada je bilo umreti ili preživeti, ona je s deset godina uzorala oko 10 hektara zemlje. Govorio sam joj da se ne trudi toliko, ali me nije slušala", priča njen otac Mirsad i dodaje da mu je ćerka bolja nego sin.

"Muško kao muško, sigurno bi mi rekao da ga poljoprivreda ne zanima, da ga pustim na miru, dok ona na to gleda drugačije, ona želi da meni pomogne", kaže Mirsad.

Mirsada najesen kreće u srednju farmaceutsku školu, ali kaže da neće da ostavi roditelje. Neizmerno se radovala što ide na more.

Više od 1.200 ljudi iz BiH, Hrvatske, Srbije i cele Evrope javilo se Mirsadi posle snimka koji je objavio portal Dnevnick.com sa željom da je ugoste.

"Hvala svima koji su me nazvali, koji su me pozvali da dođem k njima, volim ih sve, ali je nemoguće otići svima u goste. Ostvarilo mi se ono o čemu sam do sada mogla samo da sanjam, to ću pamtiti ceo život", rekla je ova skromna i vredna devojka pre puta.

