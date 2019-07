CVIJANOVIĆ: Političko Sarajevo drži BiH u blokadi

Ona je izjavila da je "smešna" situacija u kojoj će Denis Zvizdić iz SDA uskoro obavljati dve funkcije - predsedavajućeg Saveta ministara BiH i preuzeti predsedavanje Predstavničkim domom parlamenta BiH.

"On će to rešiti na neki, formalno, drugačiji način, ali mi smo bespotrebno dovedeni u situaciju da toliko meseci nemamo formiranu vlast na osnovu ostvarenih izbornih rezultata. Sve to je rezultat raznih igara, uključujući i izbor novog rukovodstva SDA, pa svi moramo biti taoci jedne takve situacije", ocenila je Cvijanović.

Komentarišući najavama iz PDP-a i SDS-a da je moguće formirati Savet ministara bez koalicije okupljene oko SNSD-a Cvijanovićeva, koja je i potpredsednik SNSD-a poručila je "neka formiraju ako mogu" i dodala da svaka partija ima svoje političke poteze.

(Kurir.rs/Tanjug/Foto: Dragana Udovičić)

Kurir