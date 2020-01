DODIK DOSLEDAN: 9. januar ostaje praznik Republike Srpske

"On ostaje praznik naše Republike, naše države Republike Srpske i to može da ih iritira do bijesa", izjavio je Dodik pošto je potpredsednik Republikje Srpske Ramiz Salkić ponovo negativno komentarisao obeležavanje 9. januar.

Dodik je rekao da Salkić ne mora da proslavlja Dan Republike Srpske, ali da je nemoralno i neljudski da se jednom narodu oduzima pravo na praznik, prenosi RTRS pozivajući se na Srnu. On je pozvao da se "prekine moralisanje Srbima" i podsetio na navode dokumenata britanskog Ministarstva odbrane o tome, kako je rekao, kolika je prevara Srebrenica, da je satanizacija Srba bila sistematska.

"Mi se ne slažemo s tim da je 1. mart bilo kakav praznik u BiH, ali ne možemo da zabranimo muslimanima da misle to što hoće. Ali, to nije praznik BiH", rekao je Dodik. Dodik je podsetio da je bio na Skupštini kada je formirana Republika Srpska i da tog 9. januara 1992. godine niko nije nikakve posledice, nijedan musliman nije osetio ništa, te da on nije zločinac, već čovjek mira.

On smatra i da treba izbeći polemike za vreme slavlja, te napomenuo da će Srbi sada da proslavljaju Božić i Dan Republike.

(Kurir.rs/Tanjug/Foto: Marina Lopičić)

Kurir