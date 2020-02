POVELJA SRĐANU ALEKSIĆU: Heroj iz Trebinja stradao braneći prijatelja Alena, ocu Radetu uručena plaketa

Prema rečima Milana Račića, predsednika Komisije, odluka da se najveće priznanje njihovog udruženja dodeli Srđanu Aleksiću donesena je jednoglasno.

"Ove godine se nijednog trenutka nismo dvoumili kome ovo najveće priznanje dodeliti. Jednoglasni smo bili u odluci da to bude Srđan Aleksić. Ponosni smo na sve ono šta je i kako uradio, spašavajući druge ljude samo zato što su imali drugo ime i prezime. Mi se nadamo da će ovo hercegovačko plavetno nebo iznedriti i neke nove Srđane i da se njegovo delo nikada zaboraviti neće, nego da će biti sastavni deo školskog sistema i obrazovanja", istakao je Račić.

Željko Laketić, ministar privrede HNK, objasnio je da je razlog posete dodela nagrade Srđanu Aleksiću posthumno, kao jednom velikom čoveku.

"Ovo što je pokojni Srđan uradio, to je jedno delo koje se stvarno može okarakterisati kao herojsko. Jer u onim vremenima zaštititi čoveka druge nacionalnosti, a znamo kakva je situacija bila u to vreme, u tom momentu stati u odbranu nekoga za koga znaš da ćeš tim činom sam sebi stvoriti probleme i ne misleći se nijednog trenutka da to uradiš i da to platiš svojim životom, to je zaista herojski čin", naglasio je Laketić.

Otac Rade Aleksić je rekao da su došli ljudi iz jedne čestite organizacije koja se bori protiv fašizma.

"Došli su ljudi iz jedne čestite organizacije, koja je danas jako potrebna i koja se bori protiv fašizma. Povodom Dana oslobođenja Mostara Udruženje je dodelilo Srđanu Aleksiću plaketu. Kako rekoše, Srđan im služi kao Prometejeva vatra na kojoj se greju i na kojoj će se grejati pokoljenja. Ja kažem, oni nisu došli da obiđu Srđana i Srđanov grob, već su došli da odaju počast onom čoveku koji je u njima, pa je zgodno mesto, s obzirom na Srđanovo delo, da se to učini na Srđanovom grobu jer, da nije tog čoveka u njima, mi danas ne bismo bili ovde", zaključio je Aleksić.

Dao život za druga

Srđan Aleksić umro je 27. januara 1993. godine kada je odbranio svog prijatelja i druga Alena Glavovića od četvorice pripadnika Vojske RS.

U pokušaju da zaštiti svog komšiju, Bošnjaka, Srđan je 6 dana ranije, 21. januara, pao u komu od batina pijanih vojnika koji su ga brutalno prebili na pijaci u Trebinju.

"Umro je obavljajući svoju ljudsku dužnost" napisao je tada njegov otac na umrlici.

Srđan Aleksić postao je sinonim za istinskog heroja širom prostora nekadašnje Jugoslavije, te tako njegovo ime nosi jedna ulica na Novom Beogradu i prolaz u Zmaj Jovinoj ulici u Novom Sadu. U Pančevu je 2010. postavljena spomen-ploča, a prolaz u centru grada dobio je njegovo ime.

I 15 godina nakon njegove smrti ulica Velikih drveta u Sarajevu je dobila ime po njemu, a u obrazloženju je navedeno:

"Bez ljudi kao što je Srđan Aleksić i njihovih herojskih dela, čovek bi izgubio nadu u ljudskost a bez nje naš život ne bi imao smisla.”

