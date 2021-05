KARADŽIĆ U BRITANSKOM ZATVORU Dodik pisao sudu u Hagu, traži da se odluka preispita, Komšić besan: Dodik privatno piše!

U pismu predsedniku Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove Karmelu Ađijusa Dodik poziva da se preispita odluka da prvi predsednik RS Radovan Karadžić prebaci na izdržavanje kazne doživotnog zatvora u Velikoj Britaniji.

Dodik je to naveo u pismu koje je uputio Ađijusu, nakon što je Međunarodni sud u Hagu odbio prigovor odbrane na odluku da Karadžić bude upućen u Veliku Britaniju na izdržavanje kazne doživotnog zatvora.

"Koristim ovu priliku da izrazim duboku zabrinutost povodom Vaše odluke da prvi predsednik Republike Srpske, gospodin Radovan Karadžic izdržava kaznu zatvora u Velikoj Britaniji. Žalim što niste uzeli u obzir poslednji prigovor koji Vam je uputio advokatski tim gospodina Karadžića u kojem su sadržani brojni argumenti zbog kojih je trebalo da ovu odluku odmah povučete", naveo je Dodik.

On je pozorio da će fizička bezbednost Karadžića biti "apsolutno ugrožena "ukoliko bude premešten u bilo koji zatvor u Velikoj Britaniji.

"Sa Vaše strane ne postoje nikakve dodatne i poverljive garancije da će u engleskom zatvoru biti zaštićena njegova elementarna ljudska i gradjanska prava i da neće biti izložen revanšizmu odredjenih drugih grupa zatvorenika", napisao je Dodik.

Dodik je zatražio od Ađijusa da još jednom preispita svoju odluku i pošalje Karadžića u neki drugi zatvor u Evropi.

Član Predsedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić oštro je kritikovao Dodika zbog pisma Ađijusu.

"Ne želim ulaziti u to hoće li Milorad privatno pisati sudijama suda koji inače već godinama ne priznaje i javno se stavljati na stranu ratnog zločinca. Čak mi je možda i drago da to radi. Ako ima neko u svetu da ne zna kakav je, da sazna kroz ovakva pisma. Međutim, zloupotrebio je instituciju Predsedništva Bosne i Hercegovine, a to je nedopustivo, jer ovo nije stav Predsedništva i države Bosne i Hercegovine", rekao je Komšić.

Dodaje da će svima uputiti upozorenje da Milorad Dodik ne piše u ime Predsedništva BiH.

Kurir.rs/Klix.ba