MILORAD DODIK: Šmit se lažno predstavlja! Nije on nikakvi visoki predstavnik

Srpski član Predsedništva BiH Milorad Dodik izjavio je večeras da se Kristijan Šmit "lažno predstavlja" kao visoki predstavnik jer, kako je rekao, "on to nije", dodavši da ono što Šmit promoviše kao svoju agendu nije u nadležnosti visokog predstavnika.

Kristijan Šmit doputovao je u BiH, a na položaj visokog predstavnika trebalo bi da od sutra zameni Valentina Incka, koji je duže od 12 godina boravio u Sarajevu, preneo je RTRS.

"Ono što Šmit ovde promoviše kao svoju agendu apsolutno nije u nadležnosti visokog predstavnika, što govori o tome da samo treba imati pojačanu sumnju i neprihvatanje takvog lika. Vidim da se Šmit rasipa nekim optimizimom i pokušava da nametne agendu koju samo on ima o sebi. Ono što najavljuje, to nije bila uloga visokog predstavnika u BiH ni u prošlosti", istakao je Milorad Dodik, srpski član Predsedništva BiH.

U tekstu RTRS se navodi da je Šmit govorio o prvim koracima, o izbornom zakonu, evropskim integracijama i usklađivanju zakonodavstva kada je reč o Evropskoj Uniji.

"To su gluposti, čak ni Pedi Ešdaun nije ulazio u to, pa sad dolazi Šmit da nam nakon toliko vremena ulazi u to. Šmit nema nikakve veze sa evropskim putem BiH. Evropski put je uvek bio vlasništvo domaćih političkih snaga. Oni ignorišu ozbiljne napretke ovde koji su urađeni i stalno sve drže problematičnim, jer ako kaže da je stanje dobro onda je besmisleno da postoji", dodao je Dodik.

Dodik je ocenio da "Izetbegović ne propušta priliku da uznemiri narode u BiH, a posebno to čini na obeležavanjima ratnih godišnjica, poput današnje u Gacku".

"Kada s takve manifestacije čujete da će Bošnjaci da se osvete, onda nama u Republici Srpskoj ne pada ništa drugo na pamet nego da bi i Bakir, kao i otac mu, opet žrtvovao mir. Onaj je žrtvovao mir za BiH, a ovaj bi ga žrtvovao za osvetu. Indikativno je da svi pozivi bošnjačkih i političkih i verskih autoriteta za mirom i praštanjem nekako završe s osvetom", naglasio je Dodik.

