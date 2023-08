UBICA IZ GRADAČCA RADIO U SOBI ZA MUČENJE! Krenuo na vođu svog kriminalnog klana zbog žene, u grob odneo tajnu koga je sve ubio

Noć pre nego što će Nermin Sulejmanović započeti svoj krvavi pohod u Gradačcu, na području Brčko distrikta su zapaljena dva skupocena automobila. Oba su bila u vlasništvu Elvira Kuduzovića, vođe najopasnije kriminalne organizacije iz Gradačca. Upravo za Kuduzovićevu mafijašku organizaciju radio je ubica Sulejmanović.

Kako piše portal "Istraga.ba", poslednji veći posao za Elvira Kuduzovića Nermin Sulejmanović je odradio petnaestak dana pre masakra u Gradačcu. Oteli su jedan BMW mladiću iz Posavine (ime poznato redakciji portala "Istraga.ba") koji je je bio na kamati kod Elvira Kuduzovića.

No, ono što je donekle remetilo odnose Kuduzovića i Sulejmanovića bilo je Nerminovo uverenje da je njegova nevenčana supruga Nizama Hećimović ranije bila u ljubavnoj vezi sa njegovim šefom - Elvirom Kuduzovićem.

Stoga istražni organi sumnjaju da bi paljevina Kuduzovićevih automobila mogla da ima veze sa Nerminom Sulejmanovićem i masakrom koji je usledio.

Nizama Hećimović foto: Youtube/Avaz TV, Facebook

Ubica Sulejmanović je, kako pišu tamošnji mediji, bio povezan sa glavnim mafijaškim bosom iz Gradačca Elvirom Kuduzovićem čiji je veći deo grupe "pao" 2013. godine. U optužnici protiv Elvira Kuduzovića njegovog brata Alena, zatim Reše Kuduzovića, Emira Ademovića, Marka Šokčevića, Amera Emića Ismara Kapetanovića, Emira Delića i Elvedina Mašića je navedeno da su u periodu od 2006. do 2013. organizovali grupu koja je počinila više iznuda, zelenaštava, prevara, teških krađa, držanja oružja i drugih krivičnih dela.

Optuženi Emir Ademović je bio pripadnik MUP-a Tuzlanskog kantona. On je blisko sarađivao sa kriminalnom grupom Elvira Kuduzovića zbog čega je, na kraju, i osuđen za krivično delo - odavanje službene tajne i zloupotrebu položaja.

Alen Kuduzović, brat Elvira Kuduzovića se nagodio sa Tužilaštvom TK i dobio kaznu zatvora u trajanju od dve godine i četiri meseca. No, umesto u zatvor, on je pobegao u Hrvatsku. Upravo u Hrvatskoj dolazi do izražaja veza Kuduzović-Sulejmanović.

Akcija Nikita - Sulejmanović hapšen u Hrvatskoj

Zajedno sa Alenom Kuduzovićem, bratom Elvira Kuduzovića, masovni ubica iz Gradačca Nermin Sulejmanović hapšen je u Hrvatskoj u okviru akcije Nikita.

Njih dvojica su, naime, bili deo kriminalne grupe koja je iz Albanije do Hrvatske (uhapšeni kod Primoštena) prebacili 806 kilograma marihuane. Sulejmanović je, zajedno sa Kuduzovićem, bio zadužen za istovar droge koja je brodom ‘Poslušan’ 2014. godine prebačena u Hrvatsku. Vođa te kriminalne grupe bio je državljanin Bosne i Hercegovine, Nikola Stojanović.

Sulejmanović je priznao krivicu i nakon okončanja postupka vratio se u BiH gde nastavlja da radi za kriminalnu grupu Elvira Kuduzovića.

Soba za mučenje

Kada su pripadnici policije pre deset godina proveli akciju "Butik", i razbili kriminalnu grupu Elvira Kuduzovića, u njegovoj je kući, pored privatne teretane, pronađena je soba za mučenje. Tu je, prema informacijama Istrage, povremeno bio angažovan ubica Nermin Sulejmanović.

- Nije mi prvi put da ubijem - reći će Sulejmanović u jednom od obraćanja tokom svog ubilačkog pohoda.

foto: Drustvene Mreže

Koga je to, pre masakra u Gradačcu, ubio Sulejmanović, jer nikada nije procesuiran za ubistvo!?

Nermin Sulejmanović je osuđen za pokušaj ubistva u Gradačcu. Naime, on je, u saradnji sa Elvirom Kuduzovićem i njegovom porodicom 2005. godine metalnom šipkom pretukao jednog radnika (E. Dž.) u Gradačcu, za šta je osuđen na pet i po godina zatvora. Kuduzović i drugi organizatori su tada pobegli u Mađarsku i nisu procesuirani.

Sulejmanovićeve veze sa Čepinskom grupom

- Sedam osoba, među kojima je i Dragan Baković Bambur iz Čepina uhapšeni i su u zajedničkoj akciji USKOK-a i policije kodnog naziva Lignja. Sumnjiče se za udruživanje u grupu u sklopu koje su počinili opasnu radnju te za pomaganje počinitelju nakon počinjenja dela. Konkretnije, sumnjiči ih se za palež vikendice Radovana Ortynskog, bivšeg glavnog državnog advokata - glasila je vest objavljena 2018. godine u hrvatskim medijima.

Vikendica državnog advokata Ortynskog koja se nalazila u Postirama na Braču zapaljena je u aprilu 2017. godine. Na mestu paljevine pronađena je krv i policija je posumnjala da je jedan od napadača zadobio povrede. Kasnije će se utvrditi da je to bio Milan B., koji je zadobio teške opekotine. On je, prema informacijama hrvatske policije objavljenim u tamošnjim medijima, prebačen u BiH, gde se lečio. Nakon toga je prebačen u Nemačku.

Prema informacijama Istrage, tokom skrivanja u BiH o Milanu B. su se brinuli članovi grupe Elvira Kuduzovića među kojima je bio i ubica Nermin Sulejmanović.

Hvalio se hapšenjima, objavljivao detalje postupaka

Kako piše portal "Source ba" on je bio član narko grupe Emira Kodžaga.

Sulejmanović je već imao nekoliko nasilničkih ponašanja, tučnjava, a bavio se i trgovinom droge. Sulejmanović je na društvenim mrežama objavljivao fotografije kako ga specijalci lišavaju slobode, a on na sve to prati sa osmehom na licu.

Na jednoj od fotografija koje je objavio vidi se rešenje suda, kojim je navodno obustavljen postupak protiv Sulejmanovića, a koji se vodio zbog tuče i nanošenja lakih telesnih povreda.

- Još jedna obustava u nizu - napisao je on 2012. godine.

