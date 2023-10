GORICA DODIK ZA KURIR O STRAVIČNIM PRETNJAMA KOJE DOBIJA: Užasava me što mi majke šalju poruke da moju DECU treba ZAKLATI (FOTO)

Ćerka predsednika Republike Srpske Milorada Dodika, Gorica Dodik, našla se na meti brutalnih napada preko društvenih mreža. Mnogi korisnici je vređaju i prete na najsuroviji mogući način, a na meti se našla i njena porodica.

Sve je počelo kada se troje dece Gorice Dodik slikalo sa Kristijanom Ronaldom, koji je u BiH došao sa reprezentacijom Portugala na utakmicu kvalifikacija za EP. Već tada se ona suočila sa brojnim provokacijama sa političkom konotacijom na šta je imala spreman odgovor.

foto: Instagram/dodikgorica

"Ne bi on došao da vam Srbin nije na čelu saveza, a i selektor vam je Srbin. A ja navijam za Srbiju", poručila je ćerka Milorada Dodika.

Kada su jezive poruke na njen račun nastavile da stižu, ona se ponovo oglasila na društvenim mrežama:

"Od sada, pa nadalje i ubuduće na blok idu odmah svi koji mi bilo kakve komentare ostave, da li ispod slike ili u inbox, a koji se odnose na 'suživot' naroda u BiH. Ne zanima me šta mislite isto kao što ni vas ne treba da zanima moje mišljenje u vezi toga. Ne mrzim nikoga niti gledam ko se kako zove, ali na svoje ne dam i nemojte me čačkati. Uživajte u toj količini mržnje koje imate u sebi u izobilju ako vam to predstavlja toliko zadovoljstvo, ali ego šiljite na nekome drugom. Prijatno!"

foto: Screenshot

Pretnje koje Gorica dobija su jezive, a za Kurir je rekla da joj nije prvi put da se suočava sa ovakvim napadima.

foto: Printscreen

"Nije prvi put da dobijam takve poruke, nažalost navikla sam da budu upućene meni lično i na neki način sam spremna na to, ali ovakav linč i pretnje upućene mojoj deci govore da je ta njihova mržnja patološka. Porazna mi je činjenica da društvene mreže služe za izlive mržnje i da od objave same slike sa Ronaldom meni neprestano stižu prijetnje", rekla je Gorica Dodik za Kurir i dodala:

foto: Printscreen

"Nakon storija sa par 'najblažih', ako mogu tako da se izrazim, poruka koje su mi stizale, oni su to shvatili kao vid reklame i krenuli u još jači napad. Čak se i ne libe da mi napišu da to objavim jer im dižem rejting među njihovim istomišljenicima. Ono što me najviše užasava je da mi žene, majke sa slikama dece na profilima šalju poruke da moju decu treba zaklati. Na to čovjek jednostavno zanemi".

foto: Printscreen

Ona se posebno dotakla "boraca za ljudska prava".

foto: Printscreen

"Takođe svi kojima su puna usta ljudskih prava i borbe protiv nasilja uglavnom su nemi kada su u pitanju pretnje upućene meni i mojoj porodici, jer se valjda to u mom slučaju smatra dopuštenim", zaključila je Gorica Dodik.

(Kurir.rs)