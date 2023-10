"TETAK MI SE OŽENIO U 82, UZEO 52 GODINE MLAĐU" Njoj 30, on penziju jaku! Bosancu stigao video sa svadbe, samo jedno mu nije jasno

"Tetak mi se oženio u 82. godini, uzeo 52 godine mlađu, njoj 30... On radio u Americi, ima kuću, ima sve, i jaku penziju, ministarsku", priča Nerko, Bosanac koji je ostao upamćen po video-ispovesti u kojoj je opisao kako su on i njegova Džana glavom bez obzira pobegli iz Nemačke.

Bio je to njihov neuspešni gastarbajterski pokušaj sa filmskim detaljima koji su zemljaci u regionu slušali i gledali netremice.

Nerko je ispričao i da su on i njegova Džana pocrkali od smeha gledajući tečin video sa svadbe na kojem je izgledao više nego zabrinut. Nije im bilo jasno zašto.

- On nekako zabrinut, neveseo, a mlada vesela...- ispričao je Nerko koji kaže da će uskoro videti i mladu uživo prvi put.

A to što je bio neveseo na svadbi, njegova Džana kaže da mora da je to zbog toga što je zabrinut kako će on "uveče, prve bračne noći".

- Tetak joj kupio i golfa 6 pa će, kaže, doći sa drugaricom... Ispitaću je đe su se upoznali, koliko su se dugo zabavljali, sve ću ja da je ispitam, to mene baš zanima...

- Tetak je dobar čovek, al neuhvatljiv i samo nekud žuri kao, a ima 82 godine, pa neki treninzi, pa plivanje, igra tenis, neke konje jaše, našao nekog ko on, prijatelja, i on bio tamo u Americi. Inače bio je bauštelac, visio na onim njhovim visokim zgradama - priča Nerko dodajući da "tetka" i peva. Kaže, hoće da snimi pesmu u studiju.

Kurir.rs/Youtube