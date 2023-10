"JA SAM TA KOJA JE MUČKI NAPADNUTA, KAMENOM U LICE" Ispovest nastavnice koju je đak gađao: Nikad ga u životu nisam videla

Lazić na početku svog obraćanja govori da je ona ta nastavnica koju je nepoznati maloletni učenik napao ogromnim kamenom od oko 10-15 cm prečnika, a ne običnim kamenčićem, i da je to uradio sa udaljenosti od oko metar, metar i po, udarivši je u glavu, ne razmišljajući da je napao nečiji život.

- Rečeno mi je da je imao pune džepove kamenja, kao i to da su nađene odbačene makaze u blizini. Ceo događaj je snimila i školska kamera. Ja sam ta koja ga nikad u životu, ni u školi nije videla, niti mu predavala, niti se srela sa njim jer smo suprotne smene. Ja sam ta koju je pomenuti maloletnik napao bez ikakvog motiva, onako mučki, neočekivano, direktno u lice, ne razmišljajući da može da ubije osobu koja je samo htela da profesionalno odradi taj poslednji čas, prisustvuje Nastavničkom veću i požuri kući da se čuje sa svojim detetom. Ja sam ta koja je mogla biti bilo ko, ko se zatekao u školi, možda i neko dete koje bi se našlo kao i ja u pogrešno vreme, na pogrešnom mestu. Kažu mi, možda je tako sprečen dalji planirani napad na bilo koga u školi - priča Lazić.

Ističe da je ona ta čiji je život bio ugrožen napadom i da je imala sreću što je živa, jer je kamen nije pogodio u potiljak ili sljepoočnicu.

- Žao mi je što se traže motivi, i krivica svaljuje na prosvetare, a ne vidi prava istina u sunovratu društva i porodice u globalu. Zašto je ovo učinilo to dete? Zašto je planirao nekome ugroziti ili oduzeti život, pa je ponio taj ogroman kamen? Ko to zna, možda ni on sam ne zna?! Razloge i krivca neka traže nadležne institucije, a ne da se traže nagađanja i mišljenja neukih i neobaveštenih ljudi po društvenim mrežama. Ovako nešto se moglo desiti svakome od Vas, i zato moramo da se zapitamo šta mi kao društvo možemo da uradimo da se spreči poplava nasilja po školama. I ja sam mislila da je Ribnikar tamo, negde, daleko. Vidite da nije - zaključila je ona.

Podsećamo, pre dva dana maloletnik je napao nastavnicu udarivši je kamenom u glavu. Nastavnica je prevezena u bolnicu sa povredama glave.

Kurir.rs/Avaz