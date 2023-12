OGLASIO SE DODIK POSLE OTKAZANOG ROČIŠTA: "Ovo je politički proces!"

Predsednik RS Milorad Dodik obratio se medijima nakon otkazanog ročišta u Sudu BiH i ponovio ranije stavove da je u pitanju politički proces protiv njega.

Dodik je ispred zgrade Suda BiH objasnio zašto je ročište, tj. glavni pretres otkazan.

"Ovo je politički proces. Zakon nam je dao pravo da tražimo da se suđenje pomeri. Sudsko veće je reklo da odbija naš zahtev i rekli su nam da imamo tri dana za žalbu. To ističe u ponedeljak i mi će se žaliti odmah na kraju radnog dana. ako je potrebno. Ovo više dokazuje o slabostima sistema nego o bilo kakvoj mojoj krivici. Rasprava nije ni počela jer je moj tim podneo zahtev za pomeranje suđenja. Sudija je bio fer i poštovao činjenice", rekao je Dodik i prozvao Kristijana Šmita i ambasadora SAD Majklom Marfijem, nazvavši ih "smradom" i "kreteninom".

foto: Printscreen/RTS

On je rekao da su to ljudi van sistema BiH.

"U RS to niko ne koristi i ne čita, ako radi. Radi se o ljudima van sistema koji pokušavaju da se nametnu legalno izabranim organima na nivou BiH. Oni sve ovo skrnave i ne daju nikome da razmišlja. da ovaj proces i naš dolazak predstavljaju priznanje jednog takvog neustavnog i nezakonitog procesa i kolonijalnog ponašanja", ističe Dodik.

On je rekao i da ova zemlja pripada svim građanima.

"Republika Srpska je u ustavnom poretku Bosne i Hercegovine i mi pristajemo na ustavni poredak Bosne i Hercegovine. Ne pristajemo na Šmitov. Ako nas gurnu, oterat će nas iz Bosne i Hercegovine. Ovakvim ponašanjem Šmit odlukom menja zakon i vodi do sudskog procesa, to ne možete videti bilo gde u svetu. Ako neko misli da je ovo pravno ispravan proces, ozbiljno se vara," dodao je on.

"RS neće prihvatiti da bude deo kolonije koju prihvataju ovde u BiH. Kolonijalne uprave odavno nema", rekao je predsednik RS.

foto: screenshot Pink tv

Na kraju je rekao da zvaničnici RS imaju dokaze da predstavnici Američke ambasade u BiH posećuju Tužilaštvo BiH i predlažu u kom pravcu bi predmeti trebali ići.

"Ogromna zavisnost od visokog predstavnika ne donosi ništa dobro ni BiH ni bilo kome. Američki predstavnici posećuju Tužilaštvo i daju sugestije šta treba da se uradi. Imamo dokaze za to. Imamo ljude koje smo dokumentovali. Sve u svoje vreme. Reći ću javnosti, ne igrajte se sa RS. Ne prihvatamo Šmita,ne prihvatamo ponašanje ambasadora Marfija. Ne prihvatamo Bosnu i Hercegovinu mimo ustava. Ne namećem ja nikome ništa. ", zaključio je Dodik.

(Kurir.rs/Klix)