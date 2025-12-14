Slušaj vest

Kako je potvrđeno iz Operativnog centra MUP HNK, policijski službenici policijske uprave Mostar su ga locirali i uhapsili.

Prema saznanjima, on je uz pomoć građana lociran.

''PU Mostar zaprimila je prijavu oko 11.50 da je iz KPZ Mostar, došlo do bega jednog pritvorenika. Odmah po zaprimljenoj prijavi poduzete su zakonom predviđene mjere i radnje u cilju pronalaska odbegle osobe. Isti je pronađen od strane policijskih službenika PU Mostar'', potvrdila je Ilijana Miloš, portparolka MUP HNK.

(Kurir.rs/Avaz)

Ne propustiteBosna i HercegovinaSTRAVIČAN SUDAR KOD ROGATICE, POGINUO MUŠKARAC! Četiri osobe zadobile teške povrede
shutterstock-2152640437.jpg
Bosna i HercegovinaMEŠTANI NASRNULI NA GOSTE, MISLILI DA SU ARAPI: Incident kod Kiseljaka (VIDEO)
Kiseljak
Bosna i HercegovinaITALIJANI TRAGAJU ZA ŽENSKOM BANDOM IZ BOSNE! Grupa od 23 devojke pravila HAOS po Veneciji!
napoli-2.jpg
Bosna i HercegovinaTEŽAK SUDAR KOD TUNELA VRANDUK: Povređene tri osobe
hitna-pomoc.jpg