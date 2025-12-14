Pritvorenik koji je danas, 13.decembra, pobegao iz prostorija KPZ u Mostaru uhvaćen je uz pomoć građana.
POBEGAO OSUĐENIK IZ ZATVORA U MOSTARU: Nestao iz pritvora, ali nije imao sreće - Uhvaćen uz pomoć građana
Kako je potvrđeno iz Operativnog centra MUP HNK, policijski službenici policijske uprave Mostar su ga locirali i uhapsili.
Prema saznanjima, on je uz pomoć građana lociran.
''PU Mostar zaprimila je prijavu oko 11.50 da je iz KPZ Mostar, došlo do bega jednog pritvorenika. Odmah po zaprimljenoj prijavi poduzete su zakonom predviđene mjere i radnje u cilju pronalaska odbegle osobe. Isti je pronađen od strane policijskih službenika PU Mostar'', potvrdila je Ilijana Miloš, portparolka MUP HNK.
