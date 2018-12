POLICIJA NEMA MILOSTI NI PREMA SVATOVIMA: Posle razgovora sa pozornikom, dever Nebojša Krsmanović završio iza rešetaka!

To su Vijestima saopštili iz Uprave policije, objašnjavajući da su svatovi privedeni nakon venčanja u zgradi Opštine Danilovgrad.

"Jakić je pucao iz startnog pištolja, zbog čega mu je prišao policijski pozornik. On i Krsmanović tada su počeli da vređaju pozornika i omalovažavaju ga. Izrekli su salve uvreda na njegov račun, zbog čega su i privedeni. U konslutaciji sa tužiocem napisana im je prekršajna prijava i biće privedeni sudiji za prekršaj", objasnili su iz UP.

Krsmanović tvrdi da niko od svatova nije vređao policiju, dodajući da mu je

ponašanje službenika UP nejasno. "Ne živim u Danilovgradu. Došao sam iz Nemačke da budem dever na svadbi, a završio sam u pritvoru samo zato što sam izašao iz automobila i pitao policajca zbog čega je svadbena kolona zaustavljena", tvrdi Krsmanović.

On je objasnio da je, nakon što je nevesta izašla iz sale za venčanja, Jakić "opalio iz plašljivca". "To je stari crnogorski običaj. Svatovi su seli u automobile i krenuli smo. Kolona je zaustavljena posle nekih 300 metara i rečeno nam je da ne možemo proći zbog krosa. Čekali smo petnaestak minuta, niko nije prolazio. Izašao sam iz vozila i pitao policajca što je problem. Udario me, ubacio u službeno vozilo i priveo u stanicu. Nisam nikoga vređao, ako ga nije uvredilo moje pitanje. To će se dokazati kada se pregledaju snimci sa kamera, jer kamere postoje u centru Danilovgrada", rekao je on.

Krsmanović tvrdi da ni Jakić, kao ni niko od svatova, nisu vređali policiju. "Ovo da policija maltretira svatove nigde drugo se ne bi moglo desiti, pogotovo ne na zapadu, gde živim. Zbog njih sad treba da budem dever iz zatvora, dever je veoma bitna uloga na svadbi", rekao je Krsmanović novinaru Vijesti, u telefonskom razgovoru.

Kurir.rs/Vijesti.me

Foto: Profimedia

Kurir

Autor: Kurir