PREBIO DEVOJKE U RADNJI BRZE HRANE U PODGORICI, PA PRED SUDIJOM SVE PRIZNAO: Vređala me i pljunula, pa mi je PAO MRAK NA OČI! (VIDEO)

Optuženi je ostao pri iskazu datom kod tužioca, gde je naveo da je 2. novembra sedeo sa poznanicima u kafiću, da su popili i potom pošli da nešto pojedu u blizini Sahat Kule. Dodao je da je bio u pripitom stanju i da je na ulazu u objekat brze hrane ramenom zakačio neku devojku kada mu se ona obratila rečima “gde gledaš, majmune stari”.

Kako tvrdi optuženi, ona je nastavila sa vređanjem, a on je izašao napolje sa drugovima.

"Nastavila je da me vređa, ja sam je upozorio da to ne radi. Na kraju je prišla i pljunula me kroz prozor objekta. Meni je tada pao mrak na oči, ušao sam u objekat i pesnicom u predelu glave udario ovu devojku što me pljunula”, naveo je optuženi Radunović dodajući da je i njenu drugaricu potom udario, koliko se seća nogom.

