ŠOK ANALIZA - ZAŠTO PROPADA ĐUKANOVIĆ: Govor tela predsednika Crne Gore otkrio sve! (VIDEO)

To pokazuje analiza hrvatske konsultantkinje i stručnjaka za poslovnu komunikaciju i lični razvoj Ljiljane Buhač, koju je uradila na zahtev “Vijesti”.

foto: Printscreen Vijesti.me/Boris Pejović

“Koliko god se trudio da u opširnim odgovorima ostavi utisak da vlada situacijom, govor tela je pokazao nešto drugo. Videli smo jednog vrlo nervoznog u znoju okupanog, agresivnog, ljutog, razočaranog predsednika, a na licu smo mogli iščitati strah. Jednostavno, videli smo predsednika koji puca po svim šavovima”, kazala je Buhač.

Buhač, koja je kroz svoj rad analizirala i tamošnje političare Iva Sanadera, Jadranku Kosor i druge, navodi da Đukanović na konferenciji za medije nije odigrao uverljivu ulogu i “nije nas uverio u ono što je kazao”.



“Govor tela predsednika slao je neverbalne signale koji ukazuju da se baš ne oseća dobro i da mu nije ugodno u situaciji u kojoj se našao. Na to su nas upućivali signali kao što je cupkanje na mjestu, nekontrolisano i nervozno gledanje po dvorani, ljuljanje, te facijalno pokazivanje otvorene ljutnje i agresije. Čak i namešten ‘lažni’ osmeh nije mogao otopiti taj utisak”, kazala je Buhač. Neverodostojan i neuverljiv nastup Đukanovića su, kako je pojasnila, otkrile izgovorene reči i telo koji nisu govorili istim jezikom:

foto: Printscreen Vijesti.me/Boris Pejović

“Nesklad izrečenog i pokreta možemo iščitati kroz signale kao što su plitko disanje, uzdisanje, te odgovaranje na pitanja u jednom dahu, što ukazuje na visok nivo stresa, te poruka da želi što pre izaći iz ove situacije”.

Često Đukanovićevo sleganje ramenima, propraćeno pokretom s izloženim dlanovima i podizanjem obrva, pojašnjava Buhač, “ukazuje da baš i ne zna ili ne razumije o čemu govori i da ne želi reći sve što zna”.



Buhač je pojasnila da neverodostojan i neuverljiv nastup Đukanovića otkrivaju i učestala dodirivanja lica - uveta, nosa, obraza te lickanje usana, znojenje i brisanje znoja prvo rukom, a kod povećanog stresa i maramicom.

Trljanje čela, pojašnjava Buhač, ukazuje da se osoba bori s nečim i da je uznemirena, dok ukočena vilica upućuje na napetost. “Sve to ukazuje da mu baš ne moramo verovati, da rasteže istinu, jednostavno znak pitanja za izrečeno, i da se suzdržava od “bujice reči”. Upućuje na nervozu, razdražljivost i zabrinutost. To nam je još podebljao neverbalni signal čestog gledanja u nebo prilikom odgovaranja na pitanja, što ukazuje da smišlja što će reći i kao da traži pomoć za to od svevišnjeg”, kazala je Buhač.

foto: Printscreen Vijesti.me/Boris Pejović

Da je Đukanović u konfliktnom stanju, moglo se kako pojašnjava Buhač, prepoznati po prepletenim prstima: “Obuzdavao je negativan stav. Univerzalni znak za zabrinutost”. Buhač je je kazala da se predsedniku može priznati da zna kako se kupuje vreme pomoću odgovora.

“Primenio je metodu dugog pričanja bez jasnih odgovora na postavljena pitanja, više je propovedao i davao lekcije. Pokazivao je i moć u poduci novinara kako bi trebalo da koriste istraživačko novinarstvo”, zaključila je Buhač.

Buhač je pojasnila da je kod predsednika bio prisutan strah, što se moglo prepoznati po širom otvorenim očima kod slušanja pitanja, otvorenim ustima, drhtanju glasa, tela, plitkom disanju, znojenju i izmenjivanju crvenila i bljedila na licu. To su, kako je pojasnila, “jasni signali da je uzdrman”. “Ni pogled nas nije poštedeo ljutnje. Da pogled “ubija”, mnogi novinari ne bi više postavljali pitanja. Videli smo pogled koji nišani. Po pogledu i pojačanom crvenilu lica vidljivo je negativno raspoloženje i ljutnja. To je bio prvi signal da konferencija neće ići u revijalnom tonu”, kazala je Buhač.

foto: Printscreen Vijesti.me/Boris Pejović

Predsednikovi agresivni gestovi, napad dlanovima – dlanovi prema dolje koji seku vazduh su, kako je ocnila Buhač, izraz ljutnje i poruka “ne želim više o tome da pričam”.

Đukanović je pokazivao i znakove pretnje – podizanje kažiprsta obe ruke, što, kako pojašnjava Buhač, šalje poruku: “Samo se usudite misliti drugačije, ja sam još uvek ovde autoritet”.

foto: Printscreen Vijesti.me/Boris Pejović

“Vidljiva je nemoć što ne može da vodi igru kako on želi. Ozbiljnim izrazom lica, prijetećim gestovima i kritičnim tonom glasa želeo da disciplinovati prisutne”, ocenila je Buhač.

Kurir.rs/Vijesti.me

Foto: YT Printscreen

Kurir

Autor: Kurir