ISTORIČAR MILOŠ KOVIĆ PORUČIO: Zakon o slobodi veroispovesti je otvoreno pravno nasilje

Predsednik Političkog saveta Demokratske stranke Srbije (DSS) i istoričar Miloš Ković ocenio je danas da je predloženim Zakonom o slobodi veroispovesti vlast crnogorskog predsednika Mila Đukanovića pribegla "otvorenom pravnom nasilju" i to nakon 13 godina neprekidnog sprovođenja "antisrpske politike i sveobuhvate diskriminacije" srpskog naroda u Crnoj Gori.

"Umesto da se sa SPC, kao što je to učinjeno sa drugim crkvama i verskim zajednicama, zaključi ugovor o regulisanju svih pitanja od zajedničkog interesa, Đukanovićev srbomrzački režim bezočno poseže za njenom imovinom i ukidanjem verskih sloboda i prava svakog pojedinca na slobodu veroispovesti.

Usvajanjem zakona, čijim odredbama se upravo to čini i ozakonjuje otimačina imovine SPC upisom u imovinu države Crne Gore, dugogodišnja politika diskriminacije u cilju asimilacija i eliminacije Srba u Crnoj Gori, dostiže vrhunac", naveo je Ković.

Ković je ocenio da sistematska diskriminacija Srba i osporavanje njihovog nacionalnog, jezičkog, kulturnog i verskog identiteta u Crnoj Gori već dugo zahteva energičnu reakciju srpskih vlasti i tako nešto ne može da se smatra mešanjem u unutrašnje stvari te zemlje.

"Posledica vođenja politike dobrosusedskih odnosa, koju zastupaju predsednik Republike i Vlada Srbije, ne sme, kako je to danas slučaj, da bude pogoršanje položaja do same ugroženosti opstanka srpskog naroda van Srbije", dodao je Ković.

