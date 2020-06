CAREVIĆ I RADOVIĆ OPET NE MOGU U OPŠTINU BUDVA Poručili policiji: Ne brukajte se više! Ništa nije večno, pa neće i ovo!

Gradonačelniku Marku Careviću i predsednik SO Krsto Radović i jutros nije dozvoljen ulaz u zgradu Opštine.

Carević je pozvao Nikolu Divanovića (DPS), kojeg je nova odbornička većina u Skupštini opštine (SO) Budva izabrala za predsednika Opštine Budva da se pojavi ispred građana.

"Ne date građanima da ostvaruju svoja prava. Vi primate policijo platu od nas", rekao je Carević.

On je poručio da je na sceni "gaženje države".

"Ništa nije večno, što je rekao kolega Radović, pa neće i ovo na svu sreću. Verujte da je ovo iz Budve zahvatilo celu Crnu Goru. Ovih dana u Budvi se privode žene i deca, pokušava se namestiti, pogotovo Zoranu Latkoviću da je on ubacio suzavac u sportsku halu. Ja znam da se od njih može sve očekivati, ali to je laž. Pozivam policiju da vodi dobro računa i ne bruka sebe više nego što se obrukala. Da ne podmeće", kazao je Carević.

On je poručio građanima da se ne plaše.

"Ustala je čitava Crna Gora. Samo moramo biti civilizovani i ne smemo dozvoliti da se jedna kap krvi prolije", poručio je Carević.

On je kazao da će brzo 30. avgust i da će se videti ko je gde. Radović je kazao da je stanica policije pretvorena u islednički centar.

"Građani se svakodnevno privode, neki na najbrutalniji način. Prestanite to da radite, snimci postoje za sve. Ono što je policija uradila se zataškati ne može", kazao je Radović nakon što mu nije dozvoljen ulazak.

On je kazao da su za haos u Budvi odgovorni Vladimir Bulatović, Predrag Jelušić, Nikola Divanović i ministarka Suzana Pribilović. Odbornici koji su odgovorni su Snežana Kuč, Marko Vuković, Gojko Ljubanović, Vesna Nišavić, Dragana Pima, Boris Rafailović, Milija Sekulović, Božo Lazović, Predrag Dajković, Sanja Đedović, Milan Zec, Goran Boreta, Milica Petričević, Marina Gardašević, Predrag Milašević, Anđela Borilović (Ivanović) i Stevan Džaković" kazao je Radović.

On je kazao da vidi da je, kako kaže NKT, lek protiv korone pendrek.

"I da je dobro što su nas tukli jer su nas čuvali od korone. To je sramota i zastiđe. Iz stanice policije čuju se jauci. Gospodo, nemojte to da radite, levak se uvek okrene. Neće i ovo večno trajati, građani moraju biti istrajni i strpljivi. Ovo će brzo proći, mnogo brže nego što dostina misli. Mora se istražiti ko je demolirao Opštinu, ko je bacao suzavce", poručio je on.

Kurir.rs/Vijesti.me

Foto: Printscreen Facebook video/Iva Bajkovic

Kurir