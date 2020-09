CAREVIĆ PONOVO NA ČELU BUDVE: Mi ti koji volimo Crnu Goru, odbranili smo svetinje

Za njegov izbor glasalo je 13 odbornika koalicije "Za budućnost Budve" i šest odbornika Demokratske Crne Gore.

Uzdržani su bili Carević i odbornici Građanskog pokreta URA Blažo Rađenović i Socijaldemokratske partije (SDP) Petar Odžić.

Sednici nije prisustvovalo 11 odbornika koalicije "Za Budvu! Za Crnu Goru - DPS, SD, LP, Crnogorska".

Pre izbora Carevića, odbornički saziv poništio je odluku Skupštine opštine od 27. juna, kojom je Nikola Divanović (DPS) glasovima odbornika Demokratske partije socijalista (DPS), Socijaldemokrata (SD), Crnogorske i Stevana Džakovića imenovan za predsednika Opštine.

Carević je upravljao Budvom i od januara 2019. do juna 2020., kada je odlukom nove odborničke većine okupljene oko DPS smenjen.

Zahvaljujući se na izboru, Carević je poručio da će nova vlast nastaviti domaćinski da radi kako bi rešili nagomilane probleme i tešku finansijsku krizu u koju je grad uvela DPS vlast.

"Za mene to predstavlja veliku odgovornost da u naredne četiri godine radim u najboljem interesu svih građana i svakog dana ću se truditi da opravdam ogromno poverenje koje mi je izborom ukazano", rekao je.

Istakao je da "naši hramovi, crkve i manastiri sada sigurno neće doživeti sudbinu naše Opštine kada su nas pendrecima, suzavcima i šok-bombama isterali napolje i svrgli sa vlasti".

"Ovo neka bude za nauk za buduća vremena da se nešto ovako više nikada ne ponovi. Da više nikada želja za vlast ne nadvlada razum, da bezumlje ne nadvlada pristojnost, da politika ne nadvlada duhovnost. Mi u Budvi i Boki smo uvek držali do svoje vere, do svoje tradicije, do svog porekla i nije bilo te sile koja nas je mogla naterati da drugačije postupamo. Ovo je velika pobjeda onih više stotina hiljada ljudi koji su poslednjih šest meseci učestvujući na litijama sebe ugradili u svetu odbranu naših svetinja. Veliku zahvalnost želim da uputim svima onima koji su 60 dana bili zajedno sa nama svakodnevno ispred zgrade opštine kada je policija i neidentifikovano obezbeđenje branilo da mi kao legitmni i legalni funkcioneri obavljamo svoju dužnost. Ovo nije bila borba za fotelje već borba za izbornu volju građana i borba za demokratiju. Mi se nismo borili za privilegije već za pravo da se vlast formira na osnovu slobodne volje građana, a ne na osnovu političke korupcije", kazao je Carević.

"Vreme je pokazalo da smo mi ti koji volimo Crnu Goru i koji smo se izborili za vladavinu prava, za slobodu mišljenja i slobodu izražavanja. Za mene lično, najveća pobeda na ovim izborima je u tome što smo odbranili naše svetinje. Nismo dozvolili da nam prekrajaju naš duhovni i kulturni identitet i uspeli smo da sačuvamo našu Srpsku pravoslavnu crkvu (SPC)", poručio je Carević.

Kurir.rs/Vijesti.me

Kurir