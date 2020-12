BESNI RAT U CRNOJ GORI! KRIVOKAPIĆEVA VLADA SAOPŠTILA: Knežević i Mandić su proruska opozicija! KNEŽEVIĆ: Ko te doveo na vlast?

Nisu prošle ni dve nedelje od formiranja vlade Crne Gore, a u vladajućoj koaliciji je izbio politički rat!

Andrija Mandić i Milan Knežević, lideri Demokratskog fronta, koji je deo parlamentarne većine, označeni su kao proruske opozicione vođe, i to u zvaničnom dokumentu vlade Crne Gore koji je usvojen na prekjučerašnjoj onlajn sednici!

Zbog ovog "udarca" Knežević je uputio opasku novom premijeru Zdravku Krivokapiću - da su ga na vlast doveli upravo glasovi DF.

Jednoglasno dali amin

Sve je počelo kada je crnogorska vlada jednoglasno usvojila dokument u kom se navodi da je politički ambijent znatno promenjen nakon što je u oktobru 2016. godine, dan pre parlamentarnih izbora, nekoliko osoba "uhapšeno u vezi s pokušajem državnog udara".

- Ova hapšenja i naknadne optužbe dovele su do bojkota skupštinskih zasedanja od opozicionih partija. U junu 2017. podignuta je optužnica protiv 14 lica, uključujući i dva ruska državljanina i dvojice proruskih opozicionih vođa - navodi se u dokumentu, a prenosi Pobjeda. Upravo je time celokupna vlada dala amin na to da su Knežević i Krivokapić proruske opozicione vođe, iako su zapravo deo vladajuće koalicije.

Interes građana

Knežević kaže za Kurir da ne treba zaboraviti da je Zdravko Krivokapić bio prvi na listi pobedničke koalicije.

- I to kao predlog lidera "proruske" opozicije. Onda se nameće logičan zaključak da on u našem savezu ima titulu atamana. Ali mnogo više zabrinjava što nas gospodin Krivokapić i dalje vidi kao opoziciju, iako je našim glasovima postao premijer. Šta je onda DPS ako smo mi opozicija? Ovo ukazuje na to kako premijer doživljava ljude koji su u organizaciono-infrastrukturnom smislu jedni od najzaslužnijih što je postao predsednik vlade - kaže Knežević i dodaje da će njegov savez podržati sve što bude u interesu građana, a da će sve što bude protiv kritikovati i zaustaviti.

Dokaz nevinosti

Inače, lideri DF juče su izneli još jedan dokaz o, kako su naveli, njihovoj nevinosti u optužnici za državni udar, te da očekuju oslobađajuću presudu Apelacionog suda. Na konferenciji je novinarima podeljeno pismo Džozefa Asada, bivšeg agenta CIA, koji negira da je na bilo koji način bio u kontaktu sa optuženim liderima opozicionih partija, ali da je državni tužilac Milivoje Katnić na njega vršio pritisak da svedoči protiv političke opozicije. Mandić je rekao da očekuje oslobađajuće presude, ali da je taj, kako je rekao, montirani sudski proces ostavio "strašne posledice".

- Protiv svih nas je okrenuta oštrica režima i kroz razna činjenja naneta je šteta srpskom narodu koji su nevini - rekao je Mandić i dodao da su čekali četiri godine i uspeli da smene režim.

Nakon što je ministar pravde Vladimir Leposavić rekao da nova vlada može doneti zakon o amnestiji, glavni specijalni tužilac Milivoje Katnić uputio je dopis premijeru Zdravku Krivokapiću i potpredsedniku vlade Dritanu Abazoviću. Za podgoričke medije je rekao da "od njih ne očekuje odgovor, već konkretne poteze".

Nebojša Medojević Krivokapić je trojanski konj Mila Đukanovića Oštar je juče bio i predsednik Pokreta za promene i jedan od lidera DF Nebojša Medojević, koji je poručio da "ne postoji nijedna razlika između vlade DPS i nove Zdravka Krivokapića". - Krivokapić je trojanski konj Mila Đukanovića i Miška Perovića. Čisti sorošoid i poslušnik globalne duboke države - napisao je Medojević na Tviteru.

Zvanično Crna Gora opozvala ambasadora u Srbiji Tarzana Miloševića Novi ministar spoljnih poslova Crne Gore Đorđe Radulović pokrenuo je opoziv sedam ambasadora, među kojima je i ambasador u Srbiji Tarzan Milošević, objavile su podgoričke Vijesti. Radulović je odlučio da opozove i ambasadore Crne Gore u Kini Darka Pajovića, Ujedinjenim Arapskim Emiratima Dušanku Jeknić, Vatikanu Miodraga Vlahovića, Italiji Sanju Vlahović, Bosni i Hercegovini Obrada Miša Stanišića i Nemačkoj Veru Kuliš. Radulović je pre tri dana rekao da se opoziv ambasadora koji su "politički postavljeni" očekuje "vrlo brzo".

