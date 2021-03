MARKO KOVAČEVIĆ, LIDER LISTE ZA BUDUĆNOST NIKŠIĆA, ZA KURIR: Srbin sam, ne mogu biti ništa drugo!

U Nikšiću je juče potvrđeno opredeljenje građana od 30. avgusta prošle godine da DPS nema više snagu da u ovom gradu vrši vlast, i to je ono najznačajnije saznanje koje imamo. Zamajac i ove promene ostvarila je koalicija Za budućnost Nikšića, kao što je bilo i u avgustu prošle godine. Ovo u razgovoru za Kurir kaže Marko Kovačević, nosilac liste „Za budućnost Nikšića“ i, prema svim očekivanjima, novi gradonačelnik Nikšića posle tri decenije vlasti DPS.

Da li rezultati glasanja znače da je Milo Đukanović pao u svom rodnom Nikšiću?

- Da. Milo Đukanovć je pao u Nikšiću. Presudila je volja naroda koja se nije promenila od avgusta prošle godine da to tako bude!

Šta kažete kad vam ljudi kažu da ste čovek koji je „pobedio Mila Đukanovića u Nikšiću“?

- Kažem - mi smo pobedili Mila Đukanovića!

Može li se u Nikšiću dogoditi ono što se desilo na republičkom nivou posle izbora od avgusta 2020. godine? Da umesto onih koji su pobedili na izborima vlast uzmu eksperti?

- To se ne može dogoditi. Oni koji su na to pristali na državnom nivou ovde na to neće pristati. Ja kao nosilac liste „Za budućnost Nikšića“ to garantujem.

Po čemu ćete se razlikovati od prethodne vlasti?

- Po tome što ćemo imati pošteniji i normalniji pristup prema građanima, što ćemo biti otvoreniji, što zgrada opštine neće biti nedostupna za naše građane, već naprotiv, a to će biti samo početak. Nećemo stvarati ljudima probleme, nego ćemo probleme rešavati.

Pre izbora izjašnjavali ste se kao Srbin, hoćete li se tako izjašnjavati i posle izbora?

- Srbin sam! Ne mogu biti ništa drugo!

Z. Š.

Kurir