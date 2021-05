DRŽAVNI KRIMINAL: Medojević optužuje Krivokapića za šverc cigareta, vođa bande je tast njegovog sina?!

Jedan od lidera Demokratskog fronta Nebojša Medojević optužio je premijera Crne Gore Zdravka Krivokapića da učestvuje u "državnom poslu šverca cigareta" ili toleriše "mafiju koju je formirao Milo Đukanović".

- Osnovano sumnjam da je u taj posao ušla i garnitura koja ima podršku premijera Krvokapića, posebno imajući u vidu da Krivokapić ima još jednu otežavajuću okolnost da je on u bliskim rodbinskim i prijateljskim vezama sa glavnim operativcem šverca cigareta u vreme vladavine Mila Đukanovića - poručio je juče Medojević, inače predsednik Pokreta za promene (PzP), koji je, u okviru DF, deo vladajuće većine. Inače, on je pre dva dana Odboru za odbranu i bezbednost skupštine Crne Gore uputio inicijativu za kontrolno saslušanje Krivokapića, ali i v. d. direktora Uprave policije Zorana Brđanina, direktora ANB Dejana Vukšića i direktora Uprave prihoda i carine Aleksandra Damjanovića.

Plaćeni da ćute

Medojević je, govoreći o bliskim rodbinskim vezama, očigledno aludirao na Sašu Pekića, za koga je ranije otvoreno rekao da je "najveći švercer cigareta u Crnoj Gori". Bliskost s Krivokapićem je nesumnjiva, jer je Pekićeva ćerka udata za Krivokapićevog sina. Medojević je juče nekoliko puta prozvao i ministra finansija Milojka Spajića, koji je verenik Krivokapićeve ćerke.

foto: EPA/Boris Pejović

- Prošle godine regularan promet cigareta iznosio je 607 tona. Ako znamo da je godišnja potrošnja cigareta između 1.000 i 1.100 tona, lako ćemo doći do zaključka da je crno tržište iznosilo 500 tona. Samo na tome država je oštećena za 50 miliona evra. U 2021. godini situacija je još teža. U poslednjih 15 dana iz Luke Bar izašlo je između 80 i 100 šlepera cigareta. Ove brojke su egzaktne. Pozivamo vladu Crne Gore da se ovo pitanje raščisti. Znamo da su u ovih 15 dana šverc radili oni koji su radili za Mila Đukanovića, ali nas interesuje ko su novi šverceri cigareta i da li ova vlada, premijer, ministar finansija, službe bezbednosti, direktor Uprave carina, direktor policije imaju svoj deo u ovom poslu ili dobijaju određena sredstva da ćute i da ne rade svoj posao - pitao je Medojević na konferenciji za medije.

Da se raščisti

Naglasivši da je ovaj posao težak milijarde evra, on je naveo da između 60 i 74 odsto ukupne potrošnje cigareta dolazi sa crnog tržišta. Medojević je kazao da PzP podržava najave tužilaštva da će se obračunati sa švercerima, ali i napomenuo da se tu radi o mojkovačkom klanu, a da Milivoje Katnić ne radi ništa da procesuira "klan iz Granda", koji je, kako kaže, nakon šverca cigareta nastavio i šverc kokaina, a povezao se i sa kavačkim klanom. Inače, kako nezvanično saznajemo, samo u prethodnih 15 dana iz Crne Gore su izašla 94 šlepera cigareta, i to u tri pravca - na Kosovo, u Albaniju i do Trebinja, odakle dalje kroz BiH.

Žestoke optužbe na račun Krivokapića novi su udar na crnogorsku vladu, jer je Medojević najavio da DF neće podržavati vladu dok se sve ovo ne ispita.

- Državni posao šverca cigareta, koji je odavno prerastao u klasičan organizovani kriminal, ni danas nije prestao i mi kao vladajuća većina imamo ozbiljan izazov: da li će ova vlada nastaviti da bude deo mafije koju je formirao gospodin Đukanović i njegove službe bezbednosti... Nećemo da sarađujemo i podržavamo vladu koja učestvuje ili toleriše šverc cigareta - poručio je lider PzP.

Ista šema Novi glavni igrač - Daka Davidović foto: Printscreen Vjesti Online Promena vlasti u Crnoj Gori poremetila je i mnoge ilegalne poslove, pa tako i šverc cigareta. Kako je Kurir već pisao, Miodrag Daka Davidović, crnogorski moćnik i finansijer aktuelne vlasti, figurirao je kao glavni pretendent za preuzimanje ovog posla. Prema našim saznanjima, on je odavno ostvario kontakte s takozvanom Grand ekipom, uticajnom političko-bezbednosnom i kriminalnom frakcijom unutar DPS Mila Đukanovića. Postojale su i indicije da je Daka s pomenutom ekipom postigao dogovor da struktura šverca ostane nepromenjena, a da on dobije određeni deo profita. U bezbednosnim krugovima objašnjavaju da Davidović u novom dilu figurira kao neko ko ovoj grupi može da obezbedi garancije da ih nove vlasti neće krivično goniti zbog umešanosti u brojne kriminalne aktivnosti u prošlosti.

Kurir.rs