ZDRAVKO KRIVOKAPIĆ NA TANKOM LEDU: Posle najave da osniva partiju, ostaje bez vlade!

On se više ne može predstavljati kao nezavisni ekspert, niti njegova vlada može biti ekspertska. Vlada mora biti rekonstruisana, priča izvor Kurira iz Crne Gore

Ulaskom u stranačke vode premijer Crne Gore Zdravko Krivokapić napravio je još jedan korak ka rasturanju sopstvene vlade. Izvori Kurira otkrivaju da će se ova duboka politička kriza rešavati rekonstrukcijom vlade, i to uz uslov da se promeni i premijer.

Nije se snašao

- Zdravko Krivokapić ne može više biti premijer, jer je sada postalo jasno da on osniva svoju stranku. On se više ne može predstavljati kao nezavisni ekspert, niti njegova vlada može biti ekspertska. Vlada mora biti rekonstruisana i očišćena od uticaja bivšeg režima Mila Đukanovića i njegovog DPS. Krivokapić je dobio šansu da to uradi, ali je duboko razočarao građane koji su mu dali podršku. Nijedno obećanje nije ispunio, a kap koja je prelila čašu je odbijanje da potpiše Temeljni sporazum sa SPC - objašnjava naš izvor.

Osim na temi Temeljnog sporazuma, Krivokapić je poremetio odnose unutar vladajuće većine i zahtevom da se smeni ministar pravde Vladimir Leposavić, i to zbog izjave o Srebrenici. Kraj Krivokapićeve vlade je postao sasvim vidljiv i nakon informacije jednog od lidera Demokratskog fronta Milana Kneževića da će Krivokapić 28. avgusta osnovati Demohrićansku stranku.

- Krivokapićev eksperiment sa ekspertskom vladom je doživeo fijasko... Mi mu moramo pomoći da izađe iz ove krize jer vidimo da se nije snašao. Neće biti smak sveta ako Krivokapić ne bude premijer, a ja želim da mu pomognem. Pošto smo ga mi prvi predložili za mandatara, red je da mu pomognemo. Možda bi mu više odgovarala neka biblioteka ili ambasada - izjavio je Knežević.

Gaženje demokratije

On je upozorio i da će smena ministra Leposavića značiti novi momenat u crnogorskoj politici:

- To je kršenje svih demokratskih standarda. U svim normalnim državama to bi značilo pad vlade, pa zato pozivam Krivokapića da ne ulazi u tu avanturu. Takav agresivan nastup koji ide u pravcu smene Leposavića samo će izazvati krizu.

