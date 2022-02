MILETIĆ O POLITIČKOJ KRIZI U CRNOJ GORI: Milo Đukanović od države stvorio kriminalnu organizaciju koja se prelila u region

Šta donosi ključna sednica u Crnoj Gori? Da li će se formirati manjinska vlada, ko bi je predvodio? Da li su i dalje u opticaju vanredni parlamentarni izbori ili će se realizovati navodi da bi novi mandatar mogao da bude predsednik Socijalističke narodne partije Vladimir Joković?

Gosti večerašnjeg Usijanja bili su Vladimir Joković, predsednik SNP, dr Rajko Petrović, naučni saradnik Insituta za evropske studije i prof. Dejan Miletić, predsednik Centra za istraživanje globalizacije.

- Prvo da kažem da na današnjoj sednici nije usvojen kvorum i bilo je potpuno besmisleno raspravljati o smeni potpredsednika Vlade, kada je sutra na ispitu čitava vlada. Ako padne vlada biće i smene potpredsednika. Po onome što sam čuo, mislim da je izvesno da će vlada Zdravka Krivokapića sutra završiti sa podrškom u parlametu - rekao je Vladimir Joković u Usijanju na Kurir televiziji.

Prof. Dejan Miletić, predsednik Centra za istraživanje globalizacije smatra da je Đukanovićeva vlast pretvorila Crnu Goru u kriminalnu organizaciju, ali i da je sadašnji premijer Crne Gore Zdravko Krivokapić "završio sviju karijeru".

- Mislim da nema nikakve dileme da je gospodin Krivokapić završio svoju karijeru. Imam utisak da je on zalutao u politiku. Teško je ne složiti se sa kolegom Jokovićem. Sve ukazuje na to da će se ići ka formiranju privremene vlade, odnosno manjinske vlade, ali ona ne može da traje dugo. Đukanović i dalje nije razvlašćen. U svakom segmentu je ostao. Crna Gora se pretvorila u jednu kriminalnu organizaciju za vreme Đukanovića bila - i to ne samo šverc kokaina, cigara, heroina, nego i mafija koja se preliva u region. Sa druge strane imamo jednu nemuštu politiku. Manjinska vlada na čelu sa Dritanom Abazovićem nema podršku u Crnoj Gori - rekao je prof. Dejan Miletić, predsednik Centra za istraživanje globalizacije.

Dr Rajko Petrović smatra da su za razrešenje krize u Crnoj Gori moguća tri scenarija.

- Mislim da je jasno da je jasno da je istina ono što je rekao premijer Krivokapić da on os sutrea neće biti premijer, da neće imati podršku parlamentarne većine. Mi pred sobom imamo tri scenarija. Prvi je da budu održani vanredni izbori. Drugi scenario je da bude formirana manjinska vlada, koja bi bila podržana od strane SNP i URE, DPS-a i stranaka nacionalnnih manjina i treći scenario je ono što je rekao Joković da postoji mogućnost da se u okviru ove većine napravi nova većina, gde Zdravko Krivokapić neće biti premijer - rekao je dr Rajko Petrović.

