OBRT U CRNOJ GORI! Abazović krenuo u sastavljanje vlade: Voleo bih da Demokratski front bude deo nove većine!

Nakon rušenja vlade Zdravka Krivokapića pomoću glasova DPS, lider pokreta URA Dritan Abazović krenuo je sa sastavljanjem manjinske vlade i juče najavio da je uspeo da okupi glasove za nju. Abazović, koji će najverovatnije biti premijer, najavio je posle sastanka s predstavnicima Demokratskog fronta (DF) da postoji ozbiljna većina za formiranje vlade i da navija da i DF bude deo tog procesa.

- Ne mogu da kažem da će to biti, ali voleo bih - izjavio je Abazović i dodao da je sastanak u prostorijama DF u Podgorici bio, kao i uvek, ugodan.

On je podsetio da je uputio poziv i lideru Demokrata Aleksi Bečiću, ali da se iz te partije nisu oglašavali.

- Još jednom ih pozivam da sednemo za sto. To ne znači da se moramo dogovoriti, ali upućujemo tu poruku. Ako odbijaju dijalog, to je njihov legitiman stav. Razgovaralo se sa svima, isključujući DPS, ali nije problem ni da se s njima obavi razgovor. Ne bismo imali ništa protiv da ljudi poput Dragana Krapovića i Zdenke Popović (iz redova Demokrata, prim. aut.) budu ministri - naglasio je Abazović.

Jedan od lidera DF Andrija Mandić otkrio je da su dobili čvrsta uveravanja da URA želi da razgovara s parlamentarnom većinom i da se u okviru nje postigne dogovor.

- Veoma važni razgovori s URA. Tražili smo da raščistimo stvari ako je doneta odluka da idu s DPS, da se rastanemo kao ljudi i da svako ide svojim putem. Od njih smo dobili čvrsta uveravanja da žele da razgovaraju s parlamentarnom većinom i da se u okviru nje postigne dogovor. Na prvom mestu žele da se ostvare određeni politički ciljevi - objasnio je Mandić.

Kako je poručio, DF ne može s DPS da podržava bilo kakvu vladu, već da je ta grupacija dužna da u parlamentarnoj većini pronađe rešenje i "pređe preko ružnih reči".

- Ko god krene s DPS, bili oni URA ili SNP, mora znati da ih niko neće doživljavati kao one koji su iskoristili DPS, već kao da ih je DPS iskoristio. Ako dođe do najgoreg scenarija, a to smo rekli i Abazoviću, da moraju da računaju da će DF voditi vaninstitucionalnu borbu protiv toga da DPS zauzme poluge moći koje mu ne pripadaju. Naredne nedelje biće konsultacija s predsednikom države. Tražimo strpljenje - naveo je Mandić.

Vladimir Pavićević Dritan krenuo direktno na Mila Direktor Društva za istraživanje politike i političke teorije Vladimir Pavićević ocenjuje za Kurir da se političko savezništvo s Dritanom Abazovićem ubuduće treba dodatno snažiti. foto: Privatna Arhiva - Dritan je razbio lažnu matricu Milovog DPS, po kojoj bi multikulturalizam trebalo da znači da su svi na jednoj strani, a Srbi u Crnoj Gori na drugoj. To što DPS ovih dana pokušava da stvori sliku snaženja sopstvenog uticaja, samo je maska za ono što je neminovno - političko penzionisanje njihovog lidera Mila Đukanovića u razumnom roku. Dritan je ovom inicijativom direktno krenuo na Mila Đukanovića. To je najveća istina svega što se ovih dana dešava u crnogorskoj politici. I ta istina je za ogromni broj građana Crne Gore ohrabrujuća - napominje naš sagovornik.

Vladimir Joković Podržaćemo vladu koja potpiše ugovor sa SPC S Abazovićem se prethodnog dana sastao i predsednik SNP Vladimir Joković, koji kaže da veruje da će vanredni parlamentarni izbori biti održani aprila 2023. zajedno sa predsedničkim izborima. On je rekao da bi naredna vlada do tada morala da odblokira institucije i stvori uslove za prve fer i slobodne izbore. foto: Youtube prtscr / RTCG - Mislim da će ta vlada biti ograničenog roka. Verujem da će vanredni parlamentarni izbori biti aprila 2023. zajedno sa predsedničkim izborima... Da li će rešenje biti tehnička, manjinska ili prelazna vlada, apsolutno nije bitno. Sve ono što je Dritan Abazović na jednom papiru napisao kao prioritete jeste za nas apsolutno prihvatljivo, uz dodatak da bi buduća vlada morala da potpiše Temeljni ugovor.

