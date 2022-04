MEDOJEVIĆ UPOZORAVA: Nepromišljenom odlukom Crna Gora se umešala u rat Ukrajine i Rusije! To dovodi do opasne radikalizacije!

"Putin je odlukom da se ruski gas plaća isključivo u rubljama i to preko ruske državne banke po kursu koji utvrđuje ruska Centralna banka, preko Moskovske berze, primorao kupce sa Zapada da kupuju gas po cenema na koje ne utiču. Putin ima dva mehanizma - cijenu gasa i kurs“, napisao je Medojević na svom Tviter nalogu.

Medojević je takođe optužio vladu Crne Gore da je donela neporomišljene odluke u vezi sa ratom u Ukrajini.

"Nepromišljenom i sluganskom politikom Vlade i većine političkih stranaka, NVO, medija pod kontrolom zapadnih struktura, Crna Gora se umešala u rat Rusije i Ukrajine. To je dovelo do radikalizacije prilika u zemlji i opasnosti od prelivanja sukoba u Crnu Goru. Za sada se, srećom, sve svodi na hibridne propagandističke pretnje, spinovanje, lažne dojave bombi, ali to ne znači da terorističke pretnje nisu stvarne i rizici izvesni“, precizirao je Medojević.

On je kazao da u Crnoj Gori živi preko 20.000 ruskih državljana, kao i da su Rusi najveći investitori na tržištu nekretnina.

"S druge strane, ponašanje Ukrajinskih diplomata u Crnoj Gori je odavno apsolutno suprotno međunarodnim konvencijama i svojim nediplomatskim delovanjem podstiču radikalizaciju prilika i prelivanje sukoba u Crnu Goru. Crna Gora je zemlja bez političkog i državnog vođstva i to bezvlašće koriste radikalni elementi i sa ruske i sa ukrajinske strane za ekstremizaciju i destabilizaciju stanja u zemlji“, naveo je Medojevbić.

On je kazao da je uzalud pozivao na mudrost, ozbiljnost i odgovornost i za nesvstavanje ni na čiju stranu u ovom globalnom haosu.

"Crna Gora je mala i slaba zajednica. Opljačkana, razjedinjena, posvađana, razorenih institucija sistema, u smrtonosnom zagrljaju mafije. Vreme je da naše političke razlike stavimo po strani i da pokažemo istorijsku odgovornost za sudbinu naroda i države“, ocenio je Medojević.

"Ukoliko se nastavi ovakvo ponašanje većine političke elite, po principu “Selo gori, a baba se češlja” moguće su i opasne terorističke akcije sa ljudskim žrtvama i nesagledivim štetama. Naš bezbednosni sistem je razoren, obaveštajni sektor izbušen i kompromitovan i teroristima je olakšan posao. Jednostavno, nema ko da zaštiti narod i državu“, zaključio je Medojević u svom saopštenju.

Kurir.rs / Borbe.me, Foto: Youtube prtscr / Pokret za Promjene