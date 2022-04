SKANDAL U CRNOJ GORI! Procurio transkript razgovora sina bivše predsednice Vrhovnog suda: Ima li još robe? Valjaće mi sad

On je pre tri dana na više postavljenih pitanja Libertasa odgovorio da "to sa njim nema ama baš nikakve veze“. Specijalno tužilaštvo nije odgovorilo da li je Medenica saslušavan i, ako jeste, u kom svojstvu. Rekli su da ne daju podatke i informacije da li je i protiv koga formiran predmet.

Kriptovane poruke - nije brat nevešt

-Sad ću opet da se glasnem iz heklera, šaljem sliku. Nije brat baš nevešt, iako misle ljudi. I treba tako da misle…, napisao je Miloš M. Medenica (35) na Božić prošle godine u kriptovanoj poruci i poslao nekoliko fotografija sa tim opasnim oružjem koje se ne može kupiti legalno jer je zakonom zabranjena njegova kupovina i posedovanje.

Na pitanje odakle mu hekler nije odgovorio Libertasu, ali se ponosno slikao sa tim zabranjenim komadom automatskog oružja i te fotografije Europol je dostavio crnogorskoj policiji zajedno sa svim komunikacijama koje je Medenica imao preko aplikacije SKY.

"Odoh travu da završim"

-Ja odoh travu da završavam. Ja kad krenem, Dacko moj dobri, zaradim iz dva kamiona što ne mogu oni ni za godinu, piše u transkriptima presretnutih razgovora Miloša Medenice sa policajcem Darkom D. Lalovićem (35), koje je crnogorskoj policiji dostavila agencija Evropske unije za sprovođenje zakona – Europol.

Ove poruke Medenica je poslao Laloviću 20. februara 2021, a već 8. marta iste godine ga pita "ima li trave da se šalje preko".

-Ima li trave za preko da se šalje? Treba nekom, ali možemo da se ugradimo. U Beč. Po podne ti sve javljam. Treba mu i roba i prebačaj, piše Medenica tom policajcu.

Europol: O njegovim nezakonitim radnjama bila upoznata i majka

Prema podacima Europola, Miloš Medenica se bavio krijumčarenjem cigareta i trgovinom droge, a u presretnutim razgovorima saopštava sagovorniku da je o njegovom nezakonitom poslu upoznata njegova majka Vesna Medenica, koja je tada bila predsednica Vrhovnog suda Crne Gore i da od nje može očekivati zaštitu.

Oboje su to demantovali. Vesna Medenica je bila "zatečena pitanjima", a njen sin je za Libertas kazao da "to sa njim nema ama baš nikakve veze".

U transkriptima razgovora Miloša Medenice piše da on veoma često, posredstvom policajca Lalovića, ali i drugih dilera droge, kupuje drogu kokain i da insistira da ta droga bude iz Kolumbije.

-Ima Nikola robu. Kolumbija. Ništa te blage. Kako izgleda? Po koliko je daje? Ja sam mu neđe ljetos imao kontakt. Ima, ima kriptu. Poslao sam mu. Lagano reci da se čujemo ovih dana. Je li probao tu robu?, piše Medenica Laloviću 18. decembra 2020. godine.

Nekoliko dana kasnije, 23. decembra, Medenica mu piše: "Uzeo je juče na 45, 25 komada… Odavno nije bila bolja".

U leto 2020. godine, 6. avgusta, on šalje fotografije na kojima se vide određena lica kako konzumiraju kokain, a dva dana kasnije pita Lalovića ima li još.

"Ima li robe još? Pofukasmo sve na veselje. Do sinoć do 12 smo sjeđeli. Antoniji je rođendan u utorak, moram to ispoštovati. Odvojio sam pare za ovo prvo. A đe, 30 ljudi u dva dana, povukli bi kilo da je bilo", pisao je Laloviću 8. avgusta.

Mesec ranije, 21. jula, naručuje 100 grama kokaina od Lalovića, ali mu i obećava da će ga častiti da "gali do kraja ljeta".

Nije odgovarao na pitanja

Na pitanje šta može reći u vezi sa njegovom kupovinom značajnih količina kokaina, korišćenjem i omogućavanjem drugim licima da koriste tu drogu, Medenica nije odgovorio Libertasu.

"Dackule brate, pitaj ima li još, valjaće mi sad kad krenem po sela u kampanju. Tamo se pije, nemam kud praznih džepova ići", piše Laloviću 14. avgusta 2020. godine, dve sedmice pre poslednjih parlamentarnih izbora.

-Nema stresa ni besa kad puna je kesa, poručuje u jednoj od poruka Miloš Medenica policajcu Laloviću.

Lalović je uhapšen 15. decembra prošle godine i još je u pritvoru. On je pripadnik Sektora za obezbeđenje štićenih ličnosti Uprave policije i godinama je bio zadužen za bezbednost majke Miloša Medenice.

NJega je Miloš Medenica, osim što mu je služio kao kurir u nabavci i plaćanju droge, angažovao i da prati "kretanje murije", a veoma često ga je koristio i da dobija informacije iz policije.

Tako mu je Medenica tražio da proverava vozila i ljude, ko je i kada prešao granicu…

On je 9. septembra 2020. godine tražio od Lalovića da proveri "jedno vozilo koje se vozi dolje u Luku".

Dva dana kasnije mu traži proveru vozila i kaže da mu je to važno zbog posla.

-Čekala policija ispred. Odustali smo. Jes, mater im je**m. Moramo nešto gledati. Danas čeka 100%. Đe radi taj u specijalno. U Bar u policiju? Kad možeš provjeriti kod tog policajca je li danas znao šta? Da ga provjerimo zbog sledećeg puta… Doći ću ja u Pg, brate, da se vidimo na pet minuta, da mi ispričaš oko toga policajca ko je i šta je, napisao je u presretnutoj komunikaciji Medenica policajcu Laloviću.

On 21. februara 2021. godine traži od Lalovića da omogući da bez policijske kontrole u Kolašin stigne Goran Milašinović.

-Da završiš da prođe Goran Milašinović oko 6 za Kolašin, hoće tu u Bjanku dvije noći da ostane. Sa A8, sad kreću. Blanka se zove ova đevojka što će da vozi…, zahteva od Lalovića Medenica.

-To sve nama ide u prilog, objašnjava mu nakon tog zahteva.

Baranin član Pink Pantera

Baranin Goran Milašinović navodno je član međunarodne grupe pljačkaša dijamanata "Pink Panter".

Zbog pljačke radnje sa skupocenim nakitom Milašinovića je tražila španska policija. Za njim je i Kipar raspisao poternicu zbog "oružane pljačke i udruživanja zbog vršenja zločina".

Milašinović je u julu 2017. godine završio u zatvoru zbog sumnje da je povezan sa dvojicom saradnika koji su sredinom marta te godine opljačkali oko 150.000 evra iz filijale Prve banke u Beranama.

On je uhapšen u aprilu prošle godine na Marezi zbog pretnji bivšoj supruzi Eni i njenoj kumi T. S., koje je sreo ispred restorana u tom delu Podgorice.

Dva meseca pre toga Ena je zapalila Milašinovićev stan. Priznala je tužiocu da je to učinila.

Miloš Medenica je, verovatno na zahtev Milašinovića, od Lalovića tražio da, 14. februara 2021. godine, proveri njeno kretanje.

-Možeš li mi proveriti je li Ena Milašinović prešla na Jabuku granični prelaz. Hitno mi je to, napisao je Laloviću.

Osumnjičen za dvostruko ubistvo na Veruši

Milašinović je i sada u zatvoru jer je osumnjičen da je učestvovao u dvostrukom ubistvu na Veruši u oktobru 2020. godine.

Prema nezvaničnim saznanjima Libertasa, Miloš Medenica do danas nije pozivan ni u policiju, ni u Tužilaštvo. Iz policije je nezvanično saopšteno da je on, odmah nakon hapšenja policajca Lalovića, napustio Crnu Goru.

