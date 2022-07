DRITAN JE SPREČIO DISKRIMINACIJU SRBA U CG Glišić o trzavicama u crnogorskoj vladi ZBOG OVOGA JE ABAZOVIĆ VEĆ UŠAO U ISTORIJU

Sinod Srpske pravoslavne crkve usvojio je nacrt Temeljnog ugovora koji je usvojila Vlada Crne Gore. Da li će Vlada Dritana Abazovića preživeti Temeljni ugovor ili će posle dva meseca na rekonstrukciju u Podgorici?

foto: Printscreen RTCG

U političkoj stvarnosti sekularne crnogorske države već treća Vlada se spotiče o pitanje odnosa sa Srpskom pravoslavnom crkvom. I pre i posle izglasavanja Temeljnog ugovora, poruke partija koje su manjinskoj vladi dale podršku u parlamentu ne nagoveštavaju ništa dobro – od uskraćivanja te podrške, pa sve do inicijative za skraćenje mandata Skupštini. Premijer, međutim, nema dilemu.

foto: Kurir Televizija

Predsednik DPS Milo Đukanović i članovi Predsedništva raspravljali su o daljim potezima, pošto je Vlada Crne Gore u petak usvojila Temeljni ugovor sa Srpskom pravoslavnom crkvom. Demokratska partija socijalista uskratiće podršku vladi premijera Dritana Abazovića, odlučeno je na jučerašnjoj sednici Predsedništva DPS-a.

foto: Kurir Televizija

O ovoj temi je za Kurir televiziju govorio Vladan Glišić, advokat iz Narodne mreže.

- Dritan Abazović je već postao istorijska ličnost, pošto je prvi albanskog porekla u Crnoj Gori. On ima čudnu priliku da možda dobije neku drugu većinu. Da bi DPS rušio Dritanovu vladu on mora to da inicira na skupštini. Onda će biti zanimljivo kako će glasati poslanici Demokratskog fronta i demokrata jer bi to značilo da je Dritan pao kao čovek koji je pokušao da reguliše odnose sa Srpskom pravoslavnom crkvom, koji je pokušao da spreči diskriminiciju. Za očekivati je da DF i demokrate ne dozvole tu vrstu obaranja - rekao je Vladan Glišić.

foto: Kurir Televizija

Glišiće ističe da je Abazović pragmatičan i praktičan političar.

- U svakom slučaju šta god da bude Dritan Abazović je pokazao doslednost i ono što je obećao u pregovorima sa Srpskom pravoslasvnom crkvom. Mislim da on kao izuzetno pragmatičan političar, zna da usled ove krize, a to se pokazalo u vreme korona krize, neće moći da se osloni na Evropsku uniju. On se zalaže za Otvoreni Balkan. On razmišlja da i ako ova vlada padne, on će imati odršku birača - rekao je Glišić.

