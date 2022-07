PREMIJER PRELOMIO Dritan Abazović najavio potpisivanje Temeljnog ugovora sa SPC u avgustu

Premijer Crne Gore Dritan Abazović izjavio je da se potpisivanje Temeljnog ugovora sa Srpskom pravoslavnom crkvom (SPC) može očekivati tokom avgusta, ocenivši da je to proces koji je doveden do kraja. - Možemo očekivati da to bude početkom avgusta, ili možda sredinom ili krajem meseca. Nismo dogovorili tu vrstu tehnikalija, nisam siguran kad bi stvarno moglo da se desi, ali to je proces koji je doveden do kraja - rekao je Abazović.

Povodom odlaganja sastanka radnog tima koji je trebalo da se bavi Temeljnim ugovorom i da proveri njegovu usaglašenost sa pravnim sistemom Crne Gore, Abazović je rekao da ta "komisija nije profunkcionisala zato što su odustala tri člana koje je delegirao predsednik Crne Gore Milo Đukanović". - Izabrali smo model da predložimo po tri člana, tri članice su odustale. Sistem švedskog stola ne može da funkcioniše. Šta bi bilo da je neko koga je predložio premijer rekao da neće da bude u komisiji - naveo je Abazović. Upitan da prokomentariše poruke Socijaldemokratske partije da će izglasati nepoverenje Vladi ako komisija ne uradi posao, Abazović je rekao da to "nije nikakav problem".

- Neka ne čekaju Temeljni ugovor, niti komisiju, neka odmah preduzmu ono sto misle da treba. Onda bi bilo logično da ne kandiduju svoje ljude za javnu administraciju, jer je to malo licemerno - dodao je Abazović. Vlada Crne Gore je 18. jula verifikovala Temeljni ugovor koji je usvojila 8. jula, iako su Socijaldemokratska partija (SDP) i Demokratska partija socijalista (DPS) najavile da će u tom slučaju uskratiti podršku vladi.

Beta