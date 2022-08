AKO ABAZOVIĆ POTPIŠE TEMELJNI UGOVOR, PADA VLADA CRNE GORE? Stručnjaci za Kurir TV: Pretnje Đukanovića su pucanje u prazno

Dajković ističe da ne veruje Đukanoviću, kao i da su njegove pretnje pucanje u prazno.

- U ovom trenutku mislim da je to nedostižno, zbog svih političkih okolnosti. Ja ne verujem Milu Đukanoviću da će srušiti Vladu, zato što je rekao da će je srušiti onog dana kada se taj temeljni sporazum usvoji. To je pucanje u prazno. Mrtva je trka čega se Đukanović više plaši, SPC ili novih izbora. Možda neki potezi Abazovića izazovu simpatije, ali to je političar koji nas je mnogo puta prevario. On je zabranio ulazak srpskih političara u prethodnu Vladu. Ja poštujem to što je on uporan i istrajan u potpisivanju temeljnog sporazuma, ali mislim da ne postoji šansa da srpske političare privući na svoju stranu, ali možemo pozdravimo to što radi u domenu temeljnog sporazuma. On je veći čovek od Zdravka Krivokapića - rekao je Dajković.

foto: Kurir televizija

"Svima je već jasno da temeljni ugovor služi za političku trgovinu", istakao je Dobrosavljević.

- Da je Đukanović mogao da kupi jednog ili dva poslanika, to bi uradio još 2020. Ni tada ni sada to nije uradio jer mu je to strogo zabranjeno od strane zapadnih savetnika. Mislim pre svega na ambasadora Velike Britanije u Podgorici. Svima je jasno da temeljni ugovor služi za političku trgovinu - smatra Dobrosavljević.

Kurir.rs/M.L.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.