UBICA SA CETINJA UNAPRED PLANIRAO MASAKR?! Stručnjaci saglasni u jednom: OVA 3 DETALJA JASNO UKAZUJU NA PREDUMIŠLJAJ (VIDEO)

Cetinjanin Vuk Borilović juče je na Cetinju ubio 11 sugrađana, a ranio njih šest. Nadležni kažu da još utvrđuju zbog čega se Vuk Borilović (34) odlučio na taj “gnusan čin” i pozivaju na solidarnost sa porodicama žrtava.

Telo napadača poslato je na obudkciju, a prve informacije govore da ga je ubio sugrađanin N.K. dok je bio opkoljen policijom.

O ovoj temi su za emisiju "Usijanje" na Kurir televiziji govorili Snežana Repac, psiholog i Dejan Radenković, bivši funkcioner MUP-a i stručnjak za bezbednost.

- S obzirom da nisam bio na licu mesta ne mogu da donesem pravilan sud o tome. Zaista je začuđujuće, ne znam da li su uključili pregovarački tim, zaista nisam video tu informaciju. Tu se prvo uključuje pregovarački tim - rekao je Dejan Radenković, bivši funkcioner MUP-a.

Na Cetinju, dan nakon masakra kakav se ne pamti, muk i tišina. Zastave spuštene na pola koplja. Ispred crkve u Bajicama još oko podneva počeo je da se okuplja narod. O Vuku Boriloviću koji je juče ubio desetoro poznanika i rođaka, meštani pričaju različite priče. Jedni kažu da su u čudu, jer ništa u njegovom ponašanju nije ukazivalo da će uraditi ovako nešto.

- Meni prvo pada na pamet ove reči koje se spominju "vuk samotnjak", rekla bih i ja "ne plaši se psa koji laje, već onoga koji ćuti" - rekla je psiholog Snežana Repac.

Voditeljka Usijanje Jelena Pejović dodala je i informaciju da je Vuk Borilović bio oženjen i otac troje maloletne dece, kao i da je njgova porodica u trenutku ovih zločina koje je počinio bila u Herceg Novom.

- Koliko znamo, i koliko smo informisani, iako su šture informacije od strane MUP-a Crne Gore, jeste da ih je on na neki način sklonio i uputio van grada - dodao je Radenković, na šta se psiholog Snežana Repac usalglasila i dodala:

- Da, ne znamo da li je to i možda bio predumišljaj. Ali, očigledno je da ima veze, jer je imao redenik. Znači, on se spremao. Ovi detalji govore da je spremao ova ubistva. On je stavio i nadzorne kamere - naglasila je Repac.

