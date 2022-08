POMRAČENI UM! Umesto da u petak ode kod psihijatra, pobio deset ljudi, umislio da mu vračaju i potkradaju ga! PRVA ŽRTVA DETE

Vuk Borilović (34), zvani Vučko, u petak po podne na Cetinju ubio je najpre svoje podstanare Natašu Pejović Martinović (35) i njene sinove Mašana (11) i Marka (8), a potom i njihovog porodičnog kuma Milana Mitrovića (37), svog ujaka Gorana Đurišića (54) koji je pokušao da ga zaustavi, a onda i komšije Rajka (56), Dimitrija (81) i Danicu Drecun (74), pa Danijelu (51) i njenu sestru Aleksandru Radunović (52).

Dug za kiriju

U krvavom pohodu pomahnitali Borilović ranio je Slavicu Zvicer (66), Filipa Đurkovića (33), Milevu Ramadanović (76), Darinku Čelebić (88) i Aleksandra Drecuna (32), kao i policajca Ljubišu Maksimovića (44). Borilovića je na kraju ubio meštanin Nenad Neno Kaluđerović, koji je u bekstvu.

- Obdukcija tela ubijenog Borilovića pokazala je da je on pogođen sa pet metaka. Utvrđeno je i da je on za oružje iz kog je pucao na Cetinjane imao oružani list - prenele su Vijesti.

Borilović je, inače, kako je dosadašnja istraga pokazala, pre samog zločina odveo suprugu i troje dece u Herceg Novi.

- Porodicu je sklonio, a u popodnevu u kom je pobio Cetinjane trebalo je da se javi u Psihijatrijsku bolnicu u Dobroti zbog psihičkih problema koje je imao u poslednje vreme - kaže izvor.

- On je poslednjih meseci počeo da umišlja da ga komšije potkradaju i da mu neke babe bacaju magiju, pa je čak stavio i kamere na kuću da sve snima. Spekuliše se i da se s Martinovićima, koji su bili njegovi podstanari, sukobio zbog duga za kiriju, te da je zato krenuo u pokolj - navodi sagovornik Kurira.

Kako saznajemo, Borilovićeva prva žrtva bio je mali Mašan.

- Dečaka je ubio na vratima, a potom je presudio njegovom mlađem bratu, koji je pokušao da se sakrije. Majku je ubio treću. Onda je nazvao Natašinog muža i rekao: "Ubio sam i moju i tvoju porodicu" - navode meštani.

Pucao i na policiju

- Izašao je iz kuće i na oko 100 metara od nje počeo da puca redom po svima. Ubio je ujaka, koji je pokušao da ga urazumi. Ljudi su bežali po ulici, zaključavali se, a on je išao opasan redenicima - pričaju Cetinjani.

- U danu smo ostali bez tri člana porodice, a jedan je ranjen. Ne znamo ni šta bismo rekli, zavijeni smo u crno. Nije nam do života - rečeno nam je u porodici Drecun.

Ove događaje potvrdila je i Uprava policije Crne Gore, koja je saopštila da je Borilović dva puta telefonirao, ali je u saopštenju navela da identitet osoba a kojima je pričao neće saopštavati iz objektivnih razloga. Iz Uprave su istakli da su na mesto pucnjave poslati svi raspoloživi policajci koji su čuli pucnje, vrisku i galamu.

- Istovremeno, videvši ih, osumnjičeni V. B. upotrebio je vatreno oružje prema policijskim službenicima koji su, usled ispunjenosti zakonskih uslova, uzvratili upotrebom vatrenog oružja u cilju onesposobljavanja napadača. Tada je od strane policijskih službenika u pravcu izvršioca teškog krivičnog dela ispaljeno oko 20 projektila - navode i dodaju da je u toj razmeni vatre ranjen policajac, ali i da je u jednom momentu Borilović prestao da puca:

Dva poziva

- Ovo potvrđuje i izjava svedoka koji je telefonom razgovarao sa V. B. oko 15.50 časova, odnosno dvadesetak minuta posle telefonskog razgovora koji je prethodno vodio V. B. Po izjavi svedoka, u ovom telefonskom razgovoru od 15.50 časova V. B. je izjavio da je lišio života veći broj lica i da je teško ranjen i da misli da neće preživeti - navode iz Uprave i dodaju da je Borilovića ubio građanin dok su oni organizovali akciju PTJ.

Cetinjanin izbegao metak

Usmrtio je svog ujaka, koji je stajao pored mene!

Svedok masakra na Cetinju, koji je pukom srećom izbegao smrt, ispričao je da je Vuk Borilović pucao gotovo sat vremena i da je ispalio preko sto metaka.

- Čovek je imao troje-četvoro dece, porodični čovek, ali mu je puko film. Kratkog je fitilja inače bio u životu. Cetinjanin, momak iz poštene familije, sve jedan kroz jedan, ali ko zna koga je sve ubio - govorio je uznemireni čovek neposredno nakon pucnjave.

On je objasnio da se našao pored Vukovog ujaka Gorana Đurišića, koji je pokušao da zauzda svog sestrića.

- Ja mu kažem nemoj da ideš, stani pet minuta, to će da se zatiša. Idem pored njega, a on kaže stani, Vučko. On mu je odgovorio: "Što si ti došao, ko te poslao?" I puf, ubi ga, ne znam gde sam, ubi ga. I ja pored, ne znam gde sam - ispričao je Cetinjanin i dodao da je Borilović imao sređen život.