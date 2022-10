NATO: Rusija stoji iza sajber-napada na Vladu Crne Gore

Zamenik generalnog sekretara NATO Mirčea Džoana izjavio je danas da Rusija stoji iza sajber-napada na Vladu Crne Gore.

"Crna Gora je izložena sajber-napadu ruske grupe. To smo videli u Bosni i Hercegovni, a videćemo šta će se dalje dešavati. Ali prisutni smo, na Kosovu imamo 20.000 vojnika i to je najjače vojno prisustvo na Balkanu jer želimo da garantujemo mir u regionu", rekao je Džoana u Budvi tokom prvog dana regionalnog bezbednosnog "To be Secure - 2BS Foruma" ;(Biti bezbedan).

On je kazao da će NATO učini sve da kroz misiju KFOR obezbedi mir na Balkanu.

"Rezolucija Saveta bezbednosti UN 1244 (iz 1999.) kojom se KFOR rukovodi, ostaje tamo gde je bila. Mi ćemo preduzeti sve da obezbedimo bezbedno i sigurno okruženje stanovnicima Kosova, ali znamo da će trajan mir obezbediti dijalog Prištine i Beograda i suživot svih zajednica, zato je sloboda kretanja neophodna", rekao je Džoana na bezbednosnom Forumu.

Rekao je da je Rusija pokrenula "užasan rat", s teškim posledicama.

"Zaporožje i ostali regioni koji su veličine Portugalije, pripajaju se Rusiji. NATO nikada neće priznati to otimanje zemlje. Takodje ta nukerarna retorika je nešto što je eskaliralo, jer rat ne ide kako je Rusija zamislila, jer je Moskva naišla na snažan optor i otpor običnih ljudi", kazao je zamenik generalnog sekretara NATO-a.

Ta situacija je, reao je on, bez presedana i zato je izazvala i pomoć bez presedana.

"Tu smo za Crnu Goru i za Balkan. Uskoro će naša porodica brojati još dva nova člana, tako da ćemo biti velika porodica i najuspešnija alijansa u istoriji, na dva kontinenta. Rusija je najveća bezbednosna, ali ne i jedina pretnja. Ima ih puno kao što su terorizam kao izvor nestabilnosti, konflikti u Africi, politika Kine i ambicije nove tehnologije, klimatske promene. To sve ugrožava našu bezbednost i iskušava našu otpornost. Zato moramo biti jaki agilni i ujedinjeni. To će nas sačuvati u sve opasnijem svetu", rekao je Džoana.

Dvanaesti "2BS Forum" koji je danas počeo, okupio je zvaničnike iz države regiona i sveta, a predvidjeno je i obraćanje ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog.