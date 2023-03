TEŠKE REČI U TV DUELU! MILATOVIĆ: Poslaću vas u političku prošlost! ĐUKANOVIĆ: Vi ste nevaspitana varalica PRŠTALO PRED DRUGI KRUG

Predsednički kandidat Pokreta "Evropa sad" Jakov Milatović i predsednički kandidat Demokratske partije socijalista Milo Đukanović saopštili su večeras u duelu na TVCG1 ključne poruke.

Đukanović je rekao da ga za novi mandat na čelu države preporučuje odgovoran odnos prema državnim interesima Crne Gore.

- Onaj ko se pridržava Ustava i zakona taj nikako ne može pogrešiti kada je u pitanju odnos prema svim građanima Crne Gore. Nekoliko je markantnih primera koji pokazuju kako sam to radio u prethodnom periodu. Kada smo 1994. godine uspostavili ekonomsku samoodrživost Crne Gore, pa kasnije uveli marku evro, to smo uradili u interesu građana Crne Gore. Kada smo primili 120.000 izbeglica, sa njima podelili šta smo imali, tada smo pokazali solidarnost i dokazali snagu države i društva. Kada smo obnovili nezavisnost, stvorili smo svakom građanima uslove da se izjasni o tom pitanju, a kasnije ravnopravne uslove života u nezavisnoj državi Crnoj Gori. Kada smo ušli u NATO, učinili smo to na korist svih građana Crne Gore, garantujući im veći stepen sigurnosti i bezbednosti. Kada smo gradili auto-put, to je rađeno da se bi se svakom građaninu Crne Gore osigurali bolji uslovi za putovanje - rekao je Milo Đukanović.

Naglasio je da su pokrenuli proces učlanjenja države u EU, ali prethodne dve godine su ih osujetile na tom planu, zahvaljujući, kako je rekao, neadekvatnoj upravi. Naglasio je da politiku vidi kao delatnost u korist svih građana.

foto: Printscreen MNE

- Crna Gora je postala 192. članica UN, NATO i verujem naredna članica EU. Verujem da Crna Gora mora ostati građanska država, mora pripadati svakom građaninu, mora ostati multietničko društvo i to je najbolji odgovor velikodržavnim projektima koji su se probudili. Verujem da ću pobediti 2. aprila i da ću nastaviti da vodim Crnu Goru u smeru kako sam radio u prethodnom vremenu - izjavio je Đukanović.

Jakov Milatović je u prvom javljanju rekao da i Đukanović i on dobro znaju da kandidat DPS-a neće pobediti na izborima 2. aprila.

- Znate da treba da istrčite poslednji politički krug i ja ću zajedno sa svim građanima Crne Gore, koji gledaju u budućnost, postati prvi put predsednik svih građana Crne Gore. Samo da radim ono što vi niste radili pa je dosta u smislu toga da čovek treba da bude predsednik svih građana. Sećate se da 2020. godine, kada je došlo do promene režima u Crnoj Gori, kakvo je bilo stanje u našoj ekonomiji. Stanje u našoj ekonomiji, gospodine Đukanoviću, bilo je dramatično. Životni standard bio je neverovatno mali, svaki četvrti građanin živeo je na rubu siromaštva, ekonomija je samo u 2020. godini izgubila skoro 800 miliona evra zbog vaše pogubne ekonomske politike. Nezaposlenost je bila skoro 20 procenata. Ono što sam, u smislu inkluzivnosti uradio sa svojim kolegom Spajićem, kao članovi Vlade pokrenuli smo oporavak. U 2021. godini smo imali istorijski ekonomski rast u Evropi. Na taj način sam pokazao kako se u Crnoj Gori upravlja ekonomijom u korist javnog interesa - podvukao je Milatović.

Dodao je da su prvi put nakon 20 godina građanima Crne Gore vratili dostojanstvo programom "Evropa sad".

- Ono što ste vi ostavili, 150 evra minimalne penzije i 220 evra minimalne plate, uspeli smo da u neverovatno teškim ekonomskim i političkim uslovima, povećamo. I to za koliko. Da minimalnu zaradu povećamo na 450 evra, da minimalnu penziju povećamo na 250 evra, da sve zarade u zemlji povećamo tako da sa onih 500 evra prosečne zarade, koju ste vi držali u prethodnih 15 godina u Crnoj Gori, ona bude povećana na 750 evra. Vratili smo i dostojanstvo svoj deci tako što smo vratili dečiji dodatak, koji ste vi ukinuli, pogubnim ekonomskim politikama - rekao je Milatović.

foto: Printscreen MNE

Pomenuo je i vraćanje naknada majkama i besplatne udžbenike, jer, kako kaže, "vi ste to ukinuli jer vam smeta znanje pošto znanja i nemate".

- Vodiću inkluzivnu politiku i biću predsednik svih građana Crne Gore - podvukao je Milatović.

Đukanović je rekao da je "vaša ocena da nemam znanja stvar vašeg nevaspitanja".

- O mom znanju ćemo razgovarati na bazi rezultata. Ali o vašim ocenama, sasvim neutemeljenim i etiketirajućim, ne možemo razgovarati jer je u pitanju elementarno kućno nevaspitanje. Raduje me vaš optimizam, potpuno nerealan i neutemeljen, u vezi sa vašom pobedom na izborima, jer mi to otvara dodatno prostor u ono u šta sam sasvim siguran - u čistu pobedu na izborima u nedelju. Kazali ste da ćete vi uraditi mnogo toga što ja nisam uradio. Vi ste za ove dve i po godine već uradili ono što nisam i nikada ne bih uradio. Vi ste kao čovek koji predstavlja parlamentarnu većinu od 30. avgusta 2020. godine, koju je najtačnije opisati kao kleronacionalističku parlamentarnu većinu, pokušali da Crnu Goru sunovratite sa evropskog puta, da je vratite unatrag. Vi se lažno predstavljate kao kandidat budućnosti, a ustvari pokušavate da Crnu Goru da vratite u srednjovekovno doba, mrak i prošlost - tvrdi Đukanović.

Kako navodi, o ekonomskim rezultatima vlasti nakon izbora 2020. godine najbolje svedoči to što Crna Gora danas ima razoren zdravstveni sistem i uništen obrazovni sistem.

- Vi ste rasterali investitore, vi ste ugasili biznise. U vaše vreme je povećana nezaposlenost, a vaša priča o sprženoj zemlji u periodu pre vašeg dolaska na vlast govori o vašoj nadobudnosti i odmerenosti. Da je Crna Gora sve ove vekove čekala samo vaš dolazak, da pucnete prstima i da kažete "Evropa sad" i to se ovde događa. Vi previđate da je od 2006. do 2020. godine prosečna plata porasla za 100 odsto. Bilo je 11 milijardi evra investicija - kaže Đukanović.

Kako je rekao Milatović, "drago mi je što je jedan slabašan student ekonomije za prethodnih 30 i više godina naučio ponešto o ekonomiji".

- Svaka čast gospodine Đukanoviću, ali vi ste najbolje o ekonomiji učili uvećavajući vaše biznise i vašu privatnu imovinu. Ali nemojte da podsećam, gospodine Đukanoviću, koliko je iznosila prosečna plata 1989. godine, kada ste vi došli na vlast. Počnete od 1994. godine pa do 2005. godine, ali počnite od 1989. godine pa do danas. Te 1989. godine plata je iznosila 80 odsto proseka u EU, a znate li koliko je iznosila 2020. godine, kada je vaša vlada pala - 46 odsto. Vi ste za 35 godina vašeg slabašnog upravljanja ekonomijom uspeli da umanjite životni standard građana Crne Gore. Nemojte vi meni da pričate o ekonomiji. I nemojte, molim Vas, da nas stalno vraćate u devedesete godine. Ja znam da ste vi čovek devedesetih, zato i ne umete da pričate o budućnosti. Stalno vraćate teme iz devedesetih, a znate šta ste radili tada - tada ste sa svojim savetnikom terali Bošnjake iz Bukovice, pa ste diskriminisali naše stare liberale, pa ste se okrenuli na naše Albance u akciji "Orlov let" pa ste udarili na Srbe. Nikada, gospodine Đukanoviću, niste bili predsednik svih građana Crne Gore - ocenio je Milatović.

Kazao je i da je u vreme kada je Đukanović počinjao na mestu premijera Crna Gora imala ozbiljne kompanije i hotele.

- Posle 35 godina vašeg upravljanja ekonomijom, ovih fabrika i hotela više nema. Nije Jakov Milatović upravljao za to vreme Crnom Gorom, nego znate ko, Milo Đukanović i njegova vlada - kazao je Milatović.

Đukanović je uzvratio da "vi mene vežete za devedesete godine, a ja vas vežem za mrak srednjeg veka".

- Vi ste kazali da ste ušli u politiku na talasu veličanstvenih litija, koje su imale za cilj da zapravo Crnu Goru vrate u srednji vek, da je učine teokratskom državom, zavisnom od jedne verske zajednice. Drugo, kazao sam već da ozbiljno sumnjam ko ste vi. Jako mi je teško da uhvatim vaš pravi identitet. Imate problem sa očito lažnim predstavljanjem. Sada se pitam jeste li vi uopšte videli Oksford jer da ste videli Oksford ne biste me pitali to što me sada pitate - konstatovao je Đukanović.

Rekao je da je raspadom SFRJ pao dotadašnji model ekonomije, da su firme izašle na tržište i da mnoge nisu izdržale probu vremena. Kazao je da premijer treba da doprinese stvaranju poslovnog ambijenta, a ne da otvara i zatvara firme.

- To što govorite o Bukovici je neistina, ljudi su bežali prema Rožajama, pod zaštitu države Crne Gore - podvukao je Đukanović.

Milatović je rekao da je stanje sada takvo da DPS više nikada neće kontrolisati skoro 50 odsto crnogorskog parlamenta.

foto: Printscreen MNE

- Zalažem se za vanredne izbore, za novi saziv parlamenta koji će izroditi novu, političku vladu koja će približiti zemlju EU - kazao je Milatović.

Naveo je da su nam reforme u pravosuđu potrebne jer ga simbolizuju Vesna Medenica i Blažo Jovanić.

- Vi ste, gospodine Đukanović, bili na čelu zarobljene države, države organizovanog kriminala, koja je suštinski bila zarobljena od organizovanog kriminala. Nema saradnje sa ovakvim DPS-om jer on suštinski predstavlja sve ono što želimo da pošaljemo u prošlost. Ja ću vas, gospodine Đukanoviću, da pošaljem u političku prošlost u nedelju, to znamo i vi i ja, to je matematika, a na kraju, to su i godine. Okrenućemo novu stranicu demokratskog i ekonomskog razvoja Crne Gore - naglasio je Milatović.

Đukanović je rekao da očekuje pobedu na parlamentarnim izborima i da će to potvrditi snagu saveza koji je ranije bila vladajuća.

- Što se tiče buduće saradnje, naša ruka je ispružena za sve koji se zalažu za vrednosti građanske Crne Gore. Od Evrope sad zavisi kako će na taj poziv odgovoriti - rekao je Đukanović.

Naveo je da se Milatović lažno želi predstaviti kao čovek budućnosti dok u stvari radi sve da Crnu Goru vrati natrag. On je naveo da je najveći uspeh sadašnje i prethodne vlade to što pregovori sa EU nisu suspendovani što dovoljno govori.

- I kada je sam u pitanju, Milatović ima problem sa sobom, jer je njegov otac glasao za zajedničku državu, a on za državnu nezavisnost, valjda da bi se dopao jednom delu javnosti. Zato se postavlja pitanje koga je obmanuo gospodin Milatović, a ja mislim da imamo problem sa čovekom koji je poučen primerom lažnog cara Šćepana Malog. Ja mislim da većina građana Crne Gore nisu lakoverni, a ja sigurno nisam - naveo je Đukanović.

Odgovorio je Milatović:

- Gospodine Đukanoviću, ja sam Jakov Milatović, rođen sam 1986. godine u Podgorici, završio sam osnovnu školu i gimnaziju kao đak generacije i Ekonomski fakultet sa prosečnom ocenom deset kao student generacije. Bio stipendista američke vlade, nemačke vlade, italijanske vlade, završio magistarske studije na Oksfordu kao stipendista britanske vlade. Govorim tri evropska jezika, a koliko vi govorite evropskih jezika? Nemojte da branite Crnu Goru od mene. Vi ste poslednji evropski diktator i vi to dobro znate. Lukašenko je u Belorusiji, pet godina posle vas, preuzeo vlast. A vi već 34 godine menjate svetove. Prvo ste na početku bili deo Miloševićevog i Šešeljevog sveta. Vama je Šešelj bio na inauguraciji na Cetinju, meni nikada neće biti. Pa ste bili deo Tuđmanovog i Alijinog svijeta, razbijali ste onu najlepšu zemlju. Pa ste postali dio Tačijevog i Haradinajevog sveta, kako vam je odgovaralo. Da ne pričamo o delu ruskog sveta, kada ste 2005. i 2006. godine najveće privredne gigante dali u ruke Rusima, ali ste celo vreme gradili samo svoj svet uvećavajući vaš i imetak vaše porodice - poručio je Milatović.

foto: Printscreen MNE

Đukanović je uzvratio:

- Govorim crnogorski jezik i to jedan od evropskih jezika kojim treba da se služi crnogorski predsednik i što se mene tiče, to je sasvim dovoljno. Drugo, kada govorite o vašoj biografiji, nastavljate da budete varalica. Vi ste ipak samo obična varalica. Pomenuli ste sada neke vaše stipendije, zaboravili ste na još jednu, na stipendiju vojvode Gavra Vukovića. Vrlo zanimljivo. Dobili ste je od Crne Gore, i prećutkujete je namerno, a verovatno znam i zašto, jer ste zaboravili da je vratite. Jer kada ste je dobili bili ste u obavezi ili da je vratite ili da dve godine radite. Dobili ste priliku u Ministarstvu vanjskih poslova i napustili to radno mesto posle tri dana, ne vrativši stipendiju. Stalno sebe predstavljate kao nekoga ko je progonjen, a zaboravljate da vam je država Crna Gora dala u Rimu priliku da volontirate sa 12 drugih studenata da biste stekli praksu. Neće biti da ste progonjeni već je pre svega reč o brizi države Crne Gore prema jednom mladom čoveku koji joj sada ovako vraća. Vi meni ličite na ljude iz "bombaškog procesa" - kaže Đukanović.

Kaže da ne može da razume ovakav stepen nipodoštovanja prema svemu što je postigla država koja je ulagala u mladog čoveka.

- Pročitao sam vašu ocenu da će Crna Gora prvi put nakon 30. avgusta dobiti ministre koji nisu korumpirani. Znate li vi o čemu vi govorite? Časni ljudi se prevrću u grobu, jedan Kruno Vukčević, Miški Lalić, Željko Šturanović...Tu količinu nadobudnosti ne može sebi da priušti čovek koji želi da bude predsednik Crne Gore - tvrdi Đukanović.

Milatović je rekao "nemojte da branite crnogorsku istoriju od mene i moje porodice".

- Samo sam citirao relevantne izveštaje govoreći o korumpiranim ministrima. Imate ih vi dosta. To ne kažem ja. Kažu relevatni izveštaji naših strateških partnera. Ti se izveštaji odnose i na vas - rekao je Milatović.

Kaže da je stipendiju "Vojvoda Gavro Vuković" dobio kao najbolji student Ekonomskog fakulteta, ali nije hteo da bude deo Ministarstva vanjskih poslova u Vladi koju je predvodio Đukanović.

- Zato što sam znao kuda ide to. Vi ste sramno diskriminisali deo građana Crne Gore oduzimajući im šansu. Predsednik svih građana Crne Gore ne radi to - rekao je Milatović.

Milatović je kazao da Đukanović nema ni političke volje, a ni znanja da Crnu Goru uvede u EU.

- Vi nikada nećete biti deo evropskog sveta - rekao je Milatović.

Đukanović je odgovorio da "nastavljamo sa nevaspitanjem".

- Za kratko vreme vaših šest apostola je pod lupom tužilaštva - ukazao je Đukanović.

Poslednji put, rekao je Milatović kandidatu DPS-a, govorite o nevaspitanju.

- Nevaspitanje je biti u crnogorskoj politici 35 godina. To znači nevaspitanje. Da ste nas zlatom zlatili, a niste nego ste nas vratili u kameno doba, i biti i dalje u politici, to je nevaspitanje. A ja znam da istina boli - rekao je Milatović.

Milatović je rekao i da evropska Crna Gora podrazumeva toleranciju za drugačije mišljenje, a ne napade na medije, kontrolu nad Javnim servisom...

Rekao je da pre ulaska u politiku ima dva stana i kuću, stečene kreditom, a Đukanović, kako kaže, treba da odgovori o njegovoj imovini.

Đukanović je rekao da je Milatović i ime partije prevarom uzeo od slovenačkih komunista koji su lansirali "Evropa zdaj" 1989. godine ističući "sve je kod vas nepopravljiva laž".

foto: Printscreen MNE

Milatović je naglasio da Đukanović ne treba da bude nervozan.

- Nije život fotelja. Znam da vam je možda teško da sad idete na međunarodno tržište rada, ali možda ste za ovih 30 godina nešto i naučili - kazao je Milatović.

Đukanović je rekao da je sada jasno zašto Vojislav Šešelj daje javno podršku Milatoviću.

- Na tim adresama traže predvodnika velikosrpskog nacionalizma, učinilo im se da to možete vi biti - rekao je Đukanović.

Milatović je rekao da govori o projektima, auto-putu, Evropi, investicijama...

- Mene svetovi, osim ovog našeg, ne interesuju - ukazao je Milatović.

Podsetio je i na svoju raniju izjavu da je "crnogorska ekonomija centralnoazijska ekonomija".

- Investitori su Rusi, puteve grade Kinezi... To nije evropska ekonomija - tvrdi Milatović uz opasku da je Đukanović doveo Olega Deripasku u Crnu Goru.

Đukanović je odgovorio da je Deripaska pobijedio na regularnom međunarodnom tenderu.

(Kurir.rs/RTCG)