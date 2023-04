ODLAZAK SA ČELA NEKAD NAJJAČE PARTIJE POSLE 25 GODINA: Krah Milovog DPS više ništa ne može da zaustavi!

Foto: Printscreen/Video Plus

Odlazak Mila Đukanovića sa mesta predsednika Crne Gore i lidera DPS, čiju je ostavku na čelu partije juče prihvatio Glavni odbor, biće početak kraja za tu političku stranku, ocenjuju stručnjaci. To će se, dodaju, pokazati već na predstojećim parlamentarnim izborima, planiranim za jun. Sagovornici Kurira ipak daju male šanse za oporavak, i to u jednom slučaju.

Đukanović, koji je na čelu DPS još od 1998, podneo je ostavku na tu partijsku funkciju. To je usledilo nakon gubitka na predsedničkim izborima održanim minulog vikenda. Prethodno, njegova stranka je nakon 24 godine izgubila i vlast u Podgorici krajem prošle godine, a na izborima 2020. izgubila je i većinu u parlamentu. Do izbora novog vođe partije, funkciju vršioca dužnosti predsednika obavljaće poslanik i član Predsedništva stranke Danijel Živković.

Potez očajnika

foto: EPA/Boris Pejović

Iako je upravo Živković jedan od pretendenata na poziciju šefa stranke, kao i potpredsednik DPS Ivan Vuković, te poslanik Nikola Rakočević, analitičari smatraju da oni nemaju šanse da stranku vrate na stari put slave i ojačaju je. Tako politikolog Uroš Nikolić ocenjuje za Kurir da je povlačenje Đukanovića sa čela DPS potez očajnika.

- To je očiti potez očajnika pred parlamentarne izbore, da se DPS predstavi kao stranka u kojoj su napravili neke promene, ali to je providan trik koji ne može da zaustavi dalji pad te stranke. Neće im ništa dobro doneti odlazak Đukanovića, niti će im pomoći u bilo kom smislu. Oni su jednostavno u nezaustavljivom padu, jer Đukanović je bio jedini koji je mogao da objedini glasače DPS, ali to nije uspelo ni na njegovo ime na predsedničkim izborima - kaže Nikolić.

Smatra i da DPS neće uspeti da nađe dovoljno jakog novog lidera.

- Ivan Vuković, potpredsednik stranke, percipira se kao naslednik Đukanovića, no on je u Podgorici pokušao da vodi ličnu kampanju i loše je prošao, pa se pokazalo da ni on nije potencijal. Prosto, DPS nema kadar niti potencijal, jer sve što vredi u Crnoj Gori, u smislu da ima kvalitet, obrazovanje i poštenje, ili će ići u nove stranke, ili prelaziti u pokret Evropa sad jer je proevropski orijentisan - ocenjuje Nikolić.

Neizvesna sudbina

On ukazuje i da je Đukanovićeva sudbina neizvesna.

- Zna se šta je sve rađeno u njegovom mandatu, a kako ima još skoro dva meseca do predaje vlasti, ne bi me iznenadilo da iskoristi to što još ima predsednički imunitet i pobegne iz zemlje, te negde zatraži azil, jer ako ostane u Crnoj Gori, lako bi se moglo desiti da ne bude više na slobodi - zaključuje Nikolić.

I profesor politikologije Vladimir Pavićević ocenjuje da je Đukanovićevo vreme prošlo, kao i DPS kakav je danas, ali toj partiji ipak daje neke izglede.

foto: Privatna Arhiva

- Ova Milova ostavka na mesto šefa DPS je zakasnela, ona bi imala smisla da se sam pomerio sa svih pozicija odmah posle 30. avgusta. Danas u Crnoj Gori to nije posebna tema jer, podneo Milo ostavku ili ne, svi vidimo da je njegovo vreme prošlo. Samo je jedna osoba koja bi kao novi lider DPS mogla da koliko-toliko zaustavi pad te partije, a to je Milica Pejanović Đurišić. Sve ovo vreme ona nije bila snishodljiva prema Milu i zna se da nije bila saglasna s pojedinim njegovim potezima, pritom je i u samoj stranci održala jednu vrstu autoriteta koji drugi nemaju - smatra Pavićević.

Jakov Milatović o Šešeljevoj podršci On je Đukanovićev ratni drug, mi smo dva sveta Novoizabrani predsednik Crne Gore Jakov Milatović, komentarišući činjenicu da mu je u predsedničkoj kampanji podršku davala SPC, ali i brojni političari iz Srbije, među kojima je i lider radikala Vojislav Šešelj, poručio je da se od Šešelja "više puta ograđivao". - Podsetio sam crnogorsku i regionalnu javnost da je upravo Šešelj Đukanovićev ratni drug. On je bio na prvoj inauguraciji Đukanovića 1998. Znate, gospodin Šešelj i ja smo dva različita sveta - rekao je Milatović.

I. Žigić/