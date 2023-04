NAPETO: Milatovićeva inauguracija najverovatnije u Podgorici! Na Cetinju postoji pretnja po njegovu bezbednost

Inauguracija novog predsednika Crne Gore Jakova Milatovića, koja je zakazana za 20. maj, biće održana u Podgorici, najverovatnije u Skupštini Crne Gore, umesto na Cetinju, gde se ovaj čin tradicionalno obavljao prethodnih decenija.

Iako je tradicija da šef države polaže zakletvu u istorijskoj prestonici Cetinju, čime stupa na dužnost, ove godine to neće biti slučaj, jer je policija procenila da bi Milatović mogao biti ugrožen u tom gradu.

Oduvek problematični

Inauguracija, odnosno svečano proglašenje predsednika na sednici Skupštine, održavala se u Vladinom domu na Cetinju. U prestonici je i rezidencija predsednika države. Tamo počinje i svako redovno prolećno i letnje zasedanje parlamenta. Ali iz uprave policije su naveli da je u toku postupak izrade bezbednosne procene inauguracije na Cetinju, kao i pripreme obezbeđenja samog događaja. U međuvremenu su se pojavile informacije da će taj događaj, iz bezbednosnih razloga, ipak biti održan u Podgorici.

Politikolog Uroš Nikolić ocenjuje za Kurir da ovo samo govori o stanju duha na Cetinju.

- Oni ne mogu da prihvate njega kao predsednika i bilo šta što nije u skladu sa njihovom ekstremističkom politikom. Cetinje je još od devedesetih pravilo probleme, napadali su i cetinjski manastir, potezali oružje na Joanikija... Nažalost, sećamo se i šta je bilo prilikom ustoličenja Joanikija, pa i da je Milatović napadnut tokom predizborne kampanje. Postavlja se pitanje pravne države i je li ona jača od šake pojedinaca. Ako izmeste iz straha inauguraciju, to pokazuje nemoć države i bezbednosnog aparata - kaže Nikolić.

Najvažnije da je pobedio

Savetnik potpredsednika crnogorske vlade Vladimir Pavićević navodi za Kurir da još uvek treba sačekati konačne procene, pa da se vidi gde će definitivno biti organizovana svečana ceremonija kojom Milatović i zvanično preuzima dužnost predsednika Crne Gore.

- Može to da bude i na Cetinju i u Podgorici. Suština je da je Jakov ubedljivo pobedio Mila, da on ima puni legitimitet i da njegovom pobedom učvršćujemo ideale velike avgustovske pobede iz 2020. godine - kazao je on. Inače, Milatović je između dva kruga predsedničkih izbora dobio privremeno policijsko obezbeđenje, koje je tražio pokret Evropa sad zbog straha da je fizički ugrožen. Tu odluku donela je vlada i ona je bila privremena kako bi Agencija za nacionalnu bezbednost i uprava policije u međuvremenu utvrdile da li i odakle Milatoviću preti opasnost. Kada bude preuzeo predsedničko mesto, Milatović će automatski postati štićena ličnost.

