POTPUNO LUDILO OKO NJEGOŠA! Mandić otkrio PAKLENI plan DPS-a: "Krajnji cilj svega toga bilo je otimanje SVETINJA SPC"

“Kakvi god da budu rezultati popisa mi moramo da ih pozdravimo, a vlast ne sme da ukrade ničiji identitet”, kazao je predsednik Skupštine Crne Gore Andrija Mandić u emisiji Pres plus, prenosi crnogorska Borba.

Govoreći o predstojećem popisu stanovništva i o ponovnim zahtevima opozicije da se taj postupak odloži Mandić je kazao da mu nisu jasni ti zahtevi, obzirom da je Monstat kredibilniji nego ikada

“Današnja kontrola popisa omogućava sasvim pošten popis i da se ljudi konačno iskažu sasvim slobodno. Svaki građanin će putem softvera moći da proveri da li je upisano ono što piše na popisnici. Ja sumnjam da je u pozadini svega svest šta se sve radilo na prošlim popisima. Popis nije važan samo zbog nacije, vere i jezika već zbog svih drugih podataka. Kakvi god da budu rezultati popisa mi moramo da ih pozdravimo, a vlast ne sme da ukrade ničiji identitet”, reako je Mandić i dodao da je njegov izbor na čelo Parlamenta Crne Gore u ovom trenutku veoma važan za srpski narod.

“Današnja poruka je da je završeno sa diskriminacijom srpskog naroda. Nema više odbacivanja Srba i uvjerenja da ne mogu imati jednake šanse kao i bilo ko drugi u Crnoj Gori”, pojasnio je Mandić.

foto: Beta/Skupština Crne Gore

Komenatrišući današnje saopštenje DPS-a o njegovom ćutanju na uvrednjivi naslov knjige Vojislava Šešelja, Mandić je rekao da su neke stvari “ispod nivoa komentarisanja”.

“Svaki autor želi naslovom što veću reakciju javnosti. Gospođa Vuksanović Stanković se više ne bavi politikom i primijetio sam da pojedini to sada žele da nametnu kao temu. Ovolika povika u Crnoj Gori je želja što više nametnuti tu temu ne vodeći računa o ugledu gospođe Vuksanović Stanković. Niti ću to čitati, niti ću to komentarisati. Ja ne želim da namećem tu temu i ponavljam, to je ispod nivoa komentarisanja”, kazao je Mandić.

Prema njegovim rečima nekima i nije namera ono što izgovaraju, nego nešto sasvim drugo.

“Ja i moja porodica smo bili žrtve ovakvih kampanja i nismo reagovali. Moja fotografija je zapaljena uz najgore povike ali i to je demokratija, neko je konzumira i koristi na pravi način, a neko ne. Oni koji danas brinu o evropskim dometima Crne Gore nekad su bili spremni na svašta, danas je na političkoj sceni nešto sasvim drugačije i oni sada ne mogu da zamisle svoju poziciju da nisu na vlasti. Ljudi moji 30 godina je bilo dosta”, kazao je Mandić.

Odgovarajući na pitanje da li je Crna Gora predugo čekala da se oduži Njegošu obeležavajući njegov dan, Mandić je kazao da je naša zemlja zapravo dugo godina bila na proveri da li u njoj Njegoš živi ili ne.

foto: Wikipedia

“ Njegoš do ’98 bio simbol Crne Gore, ali se negde kroz kreiranje politike DPS-a došlo do ideje da Njegoševe poruke treba ukloniti, što su oni pokušali učiniti, a to su hteli završiti otimanjem svetinja SPC. Tih 20-ak godina su bile velike provere da li u Crnoj Gori Njegoš živi ili ne živi. Evo nakon svega toga imamo Dan kulture Crne Gore. Njegoš je jedna grandiozna ličnost i mi ovde treba da konstatujemo da je privilegija što smo imali takvu ličnost. Za današnju Crnu Goru se ne može reći da je njegoševska Crna Gora, ali teži ka tome. Neke grupacije tu vezu sa Njegošem doživljavaju drugačije i mi nikome ne smemo ništa da namećemo, nego moramo da negujemo ono što je važno za Crnu Goru”, kazao je Mandić.

“Mediji koji su vezani za opozicione stranke su plasirali vesti o bojkotima moga izbora na mesto predsjednika Skupštine, ali niko od njih nije izveo zaključak da je nedolazak zapravo nepoštovanje Skupštine, jer Parlament nije Andrija Mandić. Mislim da će u vremenu koje je pred nama sve doći na svoje mesto i da će se situacija popraviti, jer je važno da imamo dobru komunikaciju sa svim ambasadorima. Bilo je naslova da se Kvinta usaglasila oko Andrije Mandića, a evo oko Gaze se nisu usaglasili. Ja očekujem da će sve ići u dobrom smeru, jer mi želimo ići u pravcu EU”, rekao je Mandić.

(Kurir.rs/Borba.me)

