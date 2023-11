SPREMALI LIKVIDACIJU SUDIJA I POLICIJSKIH FUNKCIONERA: Na suđenjue Stefanu Đukiću i njegovoj grupi traženo izuzimanje SKY dokaza

Pred podgoričkim Višim sudom danas je održano suđenje Stefanu Đukiću i grupi, a koja se tereti za planiranje napada istaknutih predstavnika tužilaštva, suda i policije. Sudija Zoran Radović je otpočeo postupak izvođenja pisanih dokaza.

Advokat Damir Lekić je sudu saopštio predlog za izdvajanje iz spisa predmeta dokaza koji su proistekli iz "SKY"-ja, tvrdeći da su pravnonevaljani. On je ukazao na praksu koja je već poznata u Srbiji, a koja se odnosi na to da tužilac mora da utvrđuje identitete lica koja su navodno koristila SKY. Sud će o tom predlogu naknadno odlučiti.

Tokom čitanja službenih zabeleški, zapisnika o pretresu, zapisnika o oduzetim stvarima, iz redova optuženih čula su se reagovanja. Oni su uglavnom iznosili primedbe na rad službenika policije i tužilaštva. Kako su neki od njih naveli, policija je tokom pretresa pravila haos, lomila vrata, maltretirala njihove porodice... Optuženi su kazali da među oduzetim stvarima, ima i dosta onih koji ne pripadaju njima i koje oni ne kroiste, već članovi njihove porodice. To su rekli i za pretrese pojedinih prostorija i objekata. Naglašeno je i da među oduzetim stvarima, ima i onih koji su protivpravno oduzeti.

- Ta vozila što su oduzeli nisu predmet bilo koje istrage. To su vozila familije. Ja sam držao servis motora, i taj motor "suzuki" je legalan. Vespa je od mog mlađeg brata. Jednom su je već oduzeli, i nije prošlo godinu dana opet, a po zakonu ne mogu dok ne prođe godinu dana. Pokupili su sve od vozila, sva sreća pa je moja majka otišla na posao, inače bi išla peške. Pokupili su i telefone, babine kartice, četiri telefona koja ne rade su uzeli....Imam dokaz za poreklo imovine- kazao je između ostalog optuženi Aleksandar Raičević.

Prema optužnici, meta napada je trebala da bude, pored istaknutih funkcionera Uprave policije, i sudija podgoričkog Višeg suda Biljana Uskoković. Podsećamo, prema navodima SDT-a, optužnica je podignuta protiv grupe koju su navodno formirali Baranin Stefan Đukić i Podgoričanin Emil Tuzović. Osim Tuzovića i Đukića, optuženi su i Zoran Perović, Dušan Dudić, Milan Brajović, Nino Korać, Stefan Mićić, Aleksandar Raičević, Dušan Boljević, Albin R. Salić, Branko D. Pejanović, Haris Tuzović, Goran Milašinović i Bojan G. Lopičić.

- Cilj ove kriminalne organizacije je bio da za potrebe neidentifikovanih lica i za potrebe same kriminalne organizacije vrše likvidacije to jest ubistva i teška ubistva na teritoriji Crne Gore na štetu policijskih službenika, specijalnog tužioca S.Č i glavnog specijalnog tužioca M.K, ali i drugih lica, te da tako deluju da se pripadnici te kriminalne organizacije, oslobode bilo koje krivične odgovornosti pred sudovima Crne Gore kroz nezakoniti uticaj na izvršnu vlast, a kroz prethodnu smenu tužilaca koji ih optužuju i gone za krivična dela- navedeno je ranije iz tužilaštva.

Dalje, prema sumnjama SDT-a, "u tu svrhu organizator okrivljeni Đ.S je samo za predmet koji se vodi protiv njega obezbedio milion evra koje prema stanju stvari treba dati nosiocima izvršne vlasti – sudijama i tužiocima koji bi preuzeli vođenje predmeta" -... A nakon smene tužioca koji su ih optužili za najteža krivična dela, te upravo je u tom delu imajući u vidu poznanstva koja proističu iz komunikacija organizatora Đ.S, jasno uočeno da ovaj osumnjičeni kao i pripadnici njegove kriminalne organizacije ostvaruju uticaj na političku elitu u Crnoj Gori, a što je obeležje i biće krivičnog dela iz čl. 401a Krivičnog zakonika Crne Gore - saopštio je ranije specijalni tužilac Miroslav Turković.

