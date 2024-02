MINISTAR MILOVIĆ SE OGLASIO NAKON SKANDALA: "Smišljaju mi razne afere, pokušavaju da me kriminalizuju"

"Deo crnogorskih medija napada mene i premijera Milojka Spajića, a bivši premijer Dritan Abazović i aktuelni šef Specijalnog policijskog odeljenja (SPO) Predrag Šuković smišljaju mi razne afere i žele da me kriminalizuju i sruše", tvrdi ministar pravde Andrej Milović.

“Šuković je spreman na sve. Želi da me sruši. Bave se mojim emotivnim i privatnim životom. Meni je na umu samo depolitizacija bezbednosnog sektora”, kazao je Milović.

Milović je u specijalnoj emisiji na Aplus televiziji kazao da svako ko je gledao Odbor za bezbednost, koji je održan u petak, mogao uvideti da je tokom sednice izneo informacije koje je predao i SDT-u.

“U Spajićevoj prozivci da je sednica odbora ličila na školsku svlačionicu treba da se pronađu svi oni koji su me vređali, koji su mi upadali u reč i manipulisali informacijama. Na odboru je bila jedna kafanska atmosfera od većine učesnika”, kazao je Milović.

Dodao je da je sve nastavljeno raznim medijskim naslovima o tome šta se nakon sednice dešavalo u takozvanoj “gluvoj sobi”.

Podsetimo, Vijesti su objavile tekst upravo o tome, sa tvrdnjama da se u gluvoj sobi raspravljalo o tome da Milović ima određene kontakte sa članovima kriminalnih klanova sa severa.

Između ostalog, u tekstu koji potpisuje urednik Vijesti Mihailo Jovović, stoji da su brojni članovi odbora “pozeleneli” zbog te informacije.

“Isti naslov su imali i Informer i Vijesti, da se neko zelenio ili crvenio. Ništa novo, ovo je Crna Gora. Dritanizacija crnogorskih medija i politike je na sceni i naslanja se na informerizaciju. Ranije su se isti ljudi iz Vijesti žalili na Bebu Popovića. Sada više nema razlike među njima”, dodao je Milović.

"Jedino ko treba da zeleni je Jovović"

Milović tvrdi da je ranije urednika Vijesti Mihaila Jovovića branio na studentskim protestima od tadašnjeg gradonačelika Podgorice Miomira Mugoše.

“Jedini koji treba da se pozeleni poslije ovog teksta u Vijestima je Jovović i niko drugi. U tekstu su iznesene poluistine koje su mediji aranžirali po dogovoru. Nekad cenjeni mediji radi sve ono što su njemu radili drugi. Žao mi je zbog tog”, kazao je Milović.

Milović tvrdi da je krajnji cilj da se on kriminalizuje i da se preko njega napada Vlada.

“To im neće poći za rukom. Jedini čovek koji svake nedelje redovno dostavlja informacije SDT-u i podnosi krivične prijave sam ja”, tvrdi Milović.

Prema Milovićevim rečima, sednica Odbora je otvorila Pandorinu kutiju i “neko ko želi da plasira optužbe protiv njega je otvorio sebi pet novih slučajeva”.

“Stoga ću zbog navoda Šukovića tražiti vanrednu sednicu Veća za nacionalnu bezbednost. Obratiću se i ministru unutrašnjih poslova, direktoru Uprave policije i direktoru ANB-a. Meni se na teret stavlja što sam bio na slavi u Beranama gde su primećena određena BIL lica. A na toj slavi niko nije primetio da sam bio sa uglednim doktorima i Predragom Drecunom. Ja sa tim BIL licima nemam nikakve veze, osim što sam sa njima delio prostor. Rečeno mi je da su bili tu”, poručio je Milović.

Milović je u emisiji takođe kazao da se glavni specijalni tužilac Vladimir Novović smejao tvrdnjama oko sastanaka sa BIL licima.

“Neka ispita te tvrdnje do kraja. On je odgovorno lice za to. Neko prima ozbiljnu apanažu za sve ovo, a oko svega što sam napadnut mogao bih da pričam i dva sata”, dodao je Milović.

(Kurir.rs/ Adria.tv/ Preneo: T.A.)