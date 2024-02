NOVI SKANDAL POTRESA CRNU GORU! U kolima ministra pravde našli BUNKER SA DROGOM? U toku saslušanja, pljušte optužbe KAO NA FILMU

U toku je kontrolno saslušanje ministra pravde Crne Gore Andreja Milovića, glavnog specijalnog tužioca Vladimira Novovića i šefa Specijalnog policijskog odjeljenja (SPO) Predraga Šukovića o potencijalnim zloupotrebama u toj jedinici policije u slučaju afere Do Kvon i drugih aktuelnih bezbednosnih pitanja pred Odborom za bezbjednost i odbranu.

Šuković je pročitao dopis Agencije za istrage i zaštite BiH, u kom se navodi da je 15.06. u Sarajevu pretresano vozilo koje je u vlasništvu Milovića, a koje je tog dana koristila osoba uhapšena zbog prevoza opojne droge. Navodilo se da uhapšeni nije imao punomoćje za korišćenje vozila.

- Ovo je vozilo Andreja Milovića, nafilovano drogom, sa spremnim bunkerom. S ovim vozilom Milović prelazi granicu Crne Gore, ovo vozilo prijavljuje u imovinskom kartonu. Nikada nije saslušavan zbog ovoga i niko nije znao za ovo. Šta je sumnja… Gde je punomoćje ako si prodao auto? Posle izbora Milović ima kontakte sa raznim licima iz kriminalne sredine, jedno je i M.M. koja je njegova devojka, bezbjednosno interesantno lice, i u vezi je bila sa jednim od šefova organizovane kriminalne grupe najjačom na ovim prostorima. U septembru, Milović poziva Nikolu Terzića i traži da se to lice skine sa zabrane ulaska u Srbiju i Terzić meni to saopštava. To preko mene neće završavati niko - istakao je Šuković.

Šuković je na Odboru pokazao fotografije sa društvenih mreža, na kojima je Milović u društvu osoba sa optužnica SDT-a.

- Nastavak ovoga, o kontaktima sa OKG, pretežno sa severa Crne Gore, govorićemo na zatvorenom delu sjednice - dodao je šef SPO.

Milović je rekao da je, u slučaju vozila koje pominje Šuković, sve dokazano, da automobil nije preveden i da mu Šuković namerno kreira aferu.

- To vozilo sam retko i vozio. Nekada ga je koristio moj tast, tada sam i prelazio granicu sa njim i predao sam dokaze da više nemam veze sa tim vozilom. To je čak treći vlasnik od prodaje vozila, neko iz Nikšića. Ne mogu ja da odgovaram za to što neko kasnije uzme moje vozilo i sa njim napravi krivično delo - kazao je Milović na Odboru.

Istakao je da Novović zna sve oko tog slučaja. Ta informacija je, dodao je stara šest-sedam meseci.

- Po pitanju emotivnih partnerki, meni je ta priča degutantna - dodao je.

Što se tiče fotografije iz jedne diskoteke, gde je u društvu osobe iz OKG, ministar je odgovorio:

- Na tim fotografijama je i pripadnik SPO, desna ruka gospodina Šukovića. Upravo taj čovek je bio u separeu sa čovekom koji je Šukoviću dva puta prodao stan ispod cene. Ja se ne sastajem po jazbinama, moje veze sa OKG-om nisu kao vaše.

- Stojim na raspolaganju, ako treba opet da me sasluša SDT… - dodao je Milović.

Milović je rekao da je u sefu u policiji Šukoviću nađen heroin, a da tada nije odgovarao jer je to zataškano.

- Tada ste udaljeni iz policije, kada je ministar bio Andrija Jovićević. To je zataškano da ne bi pukla bruka u policiji - rekao je Milović.

Govoreći ko je dobio azil i državljanstvo, Milović je kazao da je izvesni Ramaj povezan sa Oslobodilačkom vojskom Kosova (OVK), a koji investira u Budvi, dobio crnogorsko državljanstvo, kao i brat Nasera Keljmendija.

Adžić je rekao da kad se govori o dobijanju azila, azil o kome Milović priča je potpisao čovek iz njegove partije.

- Poenta je da li je neko uzeo pare za to - rekao je Milović.

Milović je rekao da može i na poligraf ako treba, te da je neposredno verovatno bio u kontaktu sa osobama iz kriminalnog miljea.

Knežević je kazao da su ozbiljne optužbe da je Šuković u jednom lokalu pričao da će da uhapsi Spajića.

On je pitao ko je uzeo pare za Ismailova, Cujana i Dmitrija Senjina.

Milović je rekao da se istražuje za Abazovića i URU da su dobili od pet do sedam miliona za Ismailova.

(Kurir.rs/Vijesti/Preneo: Đ. M.)