"SPAJIĆ I PES ODLUČUJU HOĆE LI SPAJIĆ OSTATI MINISTAR": Oglasio se potpredsednik Vlade Crne Gore o NOVONASTALOJ SITUACIJI

Potpredsednik Vlade za politički sistem, pravosuđe i antikorupciju Momo Koprivica je, na pitanje da li Andrej Milović treba da ostane ministar pravde nakon što je isključen iz Pokreta Evropa sad (PES) i da li ima njegovo poverenje, rekao da o tome odlučuje premijer Milojko Spajić i ta stranka.

“Ministarstvo pravde je u dosadašnjem periodu bilo dosta produktivno, uprkos visokim političkim tenzijama”, rekao je Koprivica u Bojama jutra na TV Vijesti.

On je rekao da položaj Milovića ne zavisi od njegovog poverenja.

Koprivica je, na pitanje da li bi Demokrate sarađivale sa partijom koju bi eventualno formirao predsednik države i doskorašnji zamenik predsednika PES-a Jakov Milatović, ili ostaju posvećeni sporazumu sa Spajićem, rekao da imaju definisanu saradnju sa potpisnicima koalicionog sporazuma, “koji su naši jedini partneri”.

“Sve drugo je hipotetična situacija, o kojoj ne bih želeo sad da govorim”, rekao je Koprivica.

Koprivica prokomentarisao isključenje Milovića

Upitan da prokomentariše isključenje Milovića iz partije, kazao je da je to unutrašnje pitanje PES-a.

“To je partija sa kojom sarađujemo i imamo veoma dobre odnose, strateško partnerstvo”, dodao je on.

Koprivica je, na pitanje da li je isključenje Milovića za njega bilo iznenađenje, rekao da nije razmišljao o unutrašnjim pitanjima u PES-u.

“Javni interes da deca idu u škole, a ne u kockarnice”

Koprivica je na čelu novoformiranog Koordinacionog tela za zaštitu i unapređenje javnog interesa u oblasti priređivanja igara na sreću.

"Potrebno je zaštititi javni interes"

Kazao je da je potrebno zaštititi javni interes i da je potreban sveobuhvatan pristup tom pitanju.

“Javni interes je da deca idu u škole, folklor, na treninge, u pozorište, a ne u kockarnice. Cilj je eliminisati da novac ide u džepove privilegovanih pojedinaca, a ne u državnom budžetu”, poručio je.

Rekao je da su goruća pitanja “udaljenost kockarskih objekata od škola”.

“Brojni su primeri toga da se to ne poštuje. To je jedno od pitanja, a drugo su zaostali terminali za klađenje po kafanama”, dodao je, podsetivši da je to zakonom zabranjeno.

Koprivica je istakao da su brojni primeri da je priređivanje igara na sreću bilo lišeno plaćanja naknade prema državi, koja je zbog toga “gubila milione”.

(Kurir.rs/ Adria.tv/ Preneo: T.A.)