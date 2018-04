ZGROZIO SVE U SUDNICI: Hrvatski monstrum (20) koji je 88 puta izbo trudnu devojku (19), šokirao svojom izjavom!

Tužilac je pročitao deo izmenjene optužnice u kom stoji da je 22. februara oko 21.30 u automobilu "opel astra" nakon što se se sa Kristinom Krupljan vratio iz noćnog izlaska, i ona mu rekla da je trudna i da ima novu vezu, nožem oštrice od 9 centimetara zadao 73 ubodne rane i 15 rana po telu i glavi usled kojih je na mestu zločina preminula od rana na vratu i grudnom košu. Komšić se zatim udaljio u nepoznatom pravcu.

Na pitanje sudije da li se oseća krivim ubica je izjavio da se "ne smatra da je kriv i da je sve bila velika nesreća".

Advokat optuženog Davida Komšića, Veljko Miljević, dao je završnu reč i između ostalog rekao da "nije prijatno učestvovati u ovakvoj vrsti postupaka. Mi sami postupamo u skladu sa svojim ulogama. Miljević je svoju odbranu temeljio na psihološkoj neuračunljivosti Komšića.

Marijeta Pavlović, advokat porodice Kristine Krupljan, rekla je da predlaže da se Komšić proglasi krivim, jer je ubio trudnu devojku i da je bio svestan toga.

"Za roditelje pokojne Kristine posledice su nemerljive i predlažem sudskom veću da ga proglasi krivim, rekla je ona.

Natalija Slavica, tužilac u ovom procesu rekla je da je način na koji je Komšić usmrtio Kristinu Krupljan okrutan i bezobziran. Ona se u svom izlaganju osvrnula i na vreme potrebno da neko zada 88 udaraca nožem.

"Pokušajte samo da da mašete rukom 88 puta i videćete koliko je to dugo vremena, a za Kristinu je to bilo vreme puno užasa. Kristina je bila svesna smrti jer nije umrla odmah, i trpela je tešku patnju i to njegovom ponašanju daje elemente okrutnosti", rekla je između ostalog. Izricanje presude

Davidu Komšiću je zakazano za 9. april.

