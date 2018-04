(VIDEO) HRVATI POSLE PRVOG LETA ODUŠEVLJENI IZRAELSKIM AVIONOM: A upravo taj F-16 krije opasnu tajnu

Ali, ono što je manje poznato, a objavio je to portal Obris, je da je avion F-16D Brakeet sa oznakom 041, onaj s kojim je bio odrađen pokazni let s Ninićem, u maju 2005. godine imao tešku nesreću zbog navodnog otkazivanja zadnjeg desnog točka. Idućih sedam godina je bio na servisu, a tek je u junu 2012. godine predstavljen javnosti u izraelskoj vazduhoplovnoj bazi Tel-Nof.



Iako je avion oznake 041 do danas ima manje časova letenja od drugih dvoseda istog tipa, možda bi ipak bilo bolje da ostane u izraelskim vazdušnim snagama (IAF) i služi kao konkretni dokaz tamošnjeg popravka vojne tehnike i nakon najtežih nezgoda, dodaje Obris.



Avion službenog naziva F-16 C/D Block 30 (Barak) dugačak je 15.037 metara, krila su mu široka 9,4488 metara i visoka 5,093 metra. Površina krila iznosi mu 27,87 m2.



Maksimalna brzina koju dostiže je 2.02 Maha na 40.000 stopa, maksimalni dolet 3.944 kilometra, a maksimalna visina 50.000 stopa.



Proizveden je u više od 4.400 komada i koristi se u 26 zemalja sveta, od kojih je devet zemalja u Evropi: Belgija, Danska, Grčka, Holandija, Norveška, Poljska, Portugalija, Rumunija i Turska.

